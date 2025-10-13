Në mesjavë rikthehet Kupa e Shqipërisë, zbuloni të gjitha duelet e turit të parë
Kupa e Shqipërisë për edicionin 2025-2026 do të startojë zyrtarisht më 15 tetor, ora 13:30 me zhvillimin e turit të parë, që pritet të sjellë përballje interesante mes skuadrave të Kategorisë Superiore, të Parë dhe të Dytë.
Pas turit paraeliminator, ku u kualifikuan Basania dhe Këlcyra, tashmë gjithçka është gati për raundin e parë të vërtetë të Kupës, që do të luhet me sistem eliminimi direkt, në një takim të vetëm. Kjo fazë do të shërbejë si test për shumë skuadra, ndërsa pritet të ketë edhe surpriza, siç ndodh shpesh në këtë kompeticion.
SKËNDERBEU – BASANIA
LAÇI – KËLCYRA
VORA – MALIQI
FLAMURTARI – NAFTËTARI
BESA – SHKUMBINI
BURRELI – SHIROKA (Albanët)
POGRADECI – DELVINA
APOLONIA – BESËLIDHJA
LUSHNJA – BUTRINTI
KORABI – VELEÇIKU
KASTRIOTI – DEVOLLI
KUKËSI – TËRBUNI
VALBONA – TOMORI
ERZENI – SOPOTI
LUFTËTARI – ORIKU
ILIRIA – LUZI 2008