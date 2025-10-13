E fshihte në kavanozë me oriz dhe nën dyshek, “turisti” shqiptar kapet në trafik kokaine! Pas gjyqit…
Karabinierët e Ternit në Itali kapën një 23-vjeçar shqiptar teksa ishte përfshirë në një rrjet të trafikut dhe shpërndarjes së kokainës.
I riu nuk kishte precedentë penalë, por kishte shkuar në Itali me vizë turistike. Ai u kap teksa po drejtonte një makinë me qira në Via Campomiciolo, që ngjalli menjëherë dyshime tek oficerët për shkak të sjelljes së tij intolerante dhe shmangëse.
Një kontroll i trupit dhe i automjetit të kryer, zbuloi dy doza kokaine, të fshehura brenda një pakete cigaresh dhe çelësin e një apartamenti studio në një shtëpi fshati në Terni, ku ai kishte qëndruar për disa ditë.
Duke e zgjeruar kontrollin në banesë, oficerët gjetën 21 doza shtesë kokaine, të ruajtura brenda një kavanozi qelqi të fshehur nën dyshek, dhe një “gur” të së njëjtës substancë, me peshë afërsisht 71 gramë, të fshehur në një pako orizi në dollap.
Sasia totale e drogës së gjetur, mbi 84 gramë kokainë, u sekuestrua dhe i riu shqiptar u arrestua.
Pas një nate në paraburgim, të shtunën u mbajt një seancë dëgjimore e shkurtuar. Pas seancës, gjyqtari, ndërsa konfirmoi arrestimin, urdhëroi që 23-vjeçari të mbahej në paraburgim, informon media italiane.
Me kërkesë të karabinierëve, Shefi i Policisë së Ternit lëshoi gjithashtu një masë parandaluese që e ndalon atë të kthehet në kryeqytet për tre vjet.