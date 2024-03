"Dosja është voluminoze", Ilir Beqaj del pas 7 orësh në SPAK: Arrita të lexoj vetëm 15 fashikuj

Ish ministri i Shendetesise Ilir Beqja ka dale nga SPAK, pas qendrimit disa oresh aty. Pas daljes nga SPAK ku u njoh me nje pjese te dosjes hetimore për Sterilizmin, ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqaj, i cili akuzohet për shpërdorim detyre, tha se së bashku me avokatin janë njohur vetëm me 15 fashikuj.

Beqaj shtoi se ka bërë kërkesë për veprime shtesë hetimore në lidhje me çështjen dhe po ashtu ka kërkuar që të japë deklarimet e tij dhe të merret sërish në pyetje nga hetuesit.

“Unë me avokatin arritëm të shohim 15 fashikuj. Dosja është voluminoze.

Në vazhdim të të drejtave që kemi, kemi paraqitur memot, kemi bërë kërkesa për veprime shtesë hetimore dhe gjithashtu kemi bërë kërkesë që unë të jap deklarimet e mia dhe të pyetem sërish nga hetuesit.

Legjislacioni i brendshëm i SPAK që rregullon kostot e shpenzimeve, Në këtë fazë, unë kam pajtuar një avokat dhe deri në fund të gjyqit i përballon studioja avokatisë dhe në fund i bën faturat për mua.

Tarifat janë jo të vogla dhe për të marrë një USB secili prej nesh duhet të paguajë 10 milionë lekë. Këto janë tarifat në fuqi që jemi detyruar të ndjekur procesin që ka filluar prej disa javësh”, tha Beqaj.

SPAK vendosi Ilir Beqajn nën akuzën e shpërdorimit të detyrës, me koncensionin prej 100 milionë euro për sterilizimin e pajisjeve kirurgjikale në spitalet shtetërore.

Ish-ministri socialist i shëndetësisë, Ilir Beqaj, ishte prej shumë muajsh me statusin e personit nën hetim dhe paraqitej çdo të premte në SPAK.

Koncesioni 100 milionë euro në 10 vjet siguron instrumentet kirurgjikale të personalizuar, mjete njëpërdorimshme kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve biologjike dhe dezinfektim të sallave kirurgjikale.

Ai u miratua nga ministria e shëndetësisë në dhjetor 2015, që shpalli fitues kompaninë SaniService, por afro 8 vjet pas kësaj, SPAK-u arrestoi në gusht 2023 sipërmarrësin e koncesionit në akuzën e mashtrimit, Ilir Rrapaj dhe ish-zëvendës ministrin Klodian Rrjepaj për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh, ndërsa sot edhe ish ministri Beqaj u akuzua për shpërdorim detyre.

Ata dyshohen se kanë shkelur procedurat ligjore të dhënies së koncesionit, kanë toleruar shkeljet e njëri tjetrit, duke përshtatur dokumentet dhe treguesit spitalorë dhe financiarë me qëllimin e paracaktuar, që koncesionin ta fitonte shoku i vjetër i ish-zëvendës ministrit Rrjepaj.