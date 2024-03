Këto shenja të horoskopit do të jenë më pa fat në muajin prill

Nëse i përkisni një prej shenjave që do të përmendim më poshtë, dijeni se duhet të armatoseni me mjaft durim dhe gjakftohtësi, pasi prilli nuk do t’ju trajtojë me dorezë, përkundrazi do t’ju vendosë disa pengesa që do ju shtyjnë në kufijtë tuaj. Ju nuk keni nevojë për panik ose frikë, por jini pak më të kujdesshëm dhe përgatituni të përballoni çdo çështje që ju del përpara!

Prilli do të jetë i vranët dhe i ftohtë për ju që i përkisni një prej shenjave dhe dhjetë ditëve të mëposhtme:

BINJAKËT, SHIGJETARI, VIRGJËRESHA

Prilli do të bëjë shumë presion mbi ju, veçanërisht ju që i përkisni dhjetëditëshit të tretë të shenjave të mësipërme pasi Marsi është në Peshqit nga 23/3, vetëm tensione, keqkuptime dhe konfuzione në biznes, shtëpia ose marrëdhëniet ju sfidojnë. Aspektet e tij me Jupiterin në datën 19 (që përkon edhe me eklipsin Diellor që ju ndodh në shtëpitë tuaja të 2-të, 5-të, 8-të dhe 11-të respektivisht) do t’ju bëjnë lart e poshtë si nga ana financiare ashtu edhe romantike dhe shoqërore. Nga ana tjetër, Mërkuri do të jetë retrogradë tek Dashi, deri në datën 27/4, duke vënë në pritje të gjitha planet tuaja ose çfarëdo gjëje që keni menduar të bëni për të hequr qafe çështjet tuaja të hapura dhe gjithçka që ju mbetet është të merreni me të vjetrat.

LUANI, UJORI, AKREPI : Ku është fillimi dhe ku është fundi

Marsi në Peshqit ndikon financat tuaja dhe marrëdhëniet tuaja të dashurisë dhe aspektet e tij me Jupiterin në datën 19 dhe Uranin në datën 20, nëse jeni në dhjetë ditëshin e 3-të, ato nuk ju ofrojnë vetëm stabilitet dhe siguri. Përkundrazi, do të ndodhin gjëra që do t’ju nxjerrin nga planet tuaja (çfarë doni dhe bëni?) dhe me shumë mundësi nuk do të ndodhë asgjë nga ato që prisnit.

Mos harroni se në datën 19 do të ketë edhe një Eklips Diellor, në Dashi, i cili rëndon mbi punën, shëndetin, dokumentet, udhëtimet dhe marrëdhëniet tuaja me të afërmit, fqinjët dhe të njohurit, ku do të mjaftojnë problemet – direkt ose indirekt – me të cilat do t’ju kërkohet të përballeni. Lidhja e tij me Neptunin në datën 29 mund t’ju lërë përshtypje të gabuara dhe t’ju mbushë me iluzione, në mënyrë që të humbni çdo shpresë. Prandaj, kini kujdes se çfarë dëshironi, bëni kontrollin tuaj të realitetit dhe mos fluturoni në re.