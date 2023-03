Dita nis me kthjellime, si do të jetë moti sot

Vendi ynë gjatë orëve të para të ditës do të jetë nën dominimin e intervaleve të gjata me kthjellime në ultësirën perëndimore. Ndërsa në zonat malore do të ketë prezencë të vranësirave të lehta e kalimtare.

Por pasditja dhe orët në vijim do të sjellin shtim gradual të vranësirave në të gjithë territorin, ku më të dukshme vranësirat do të jenë gjatë mbrëmjes dhe natës vonë në zonat veriore të Shqipërisë.

Temperaturat e ajrit do të ulen lehtë në mëngjes dhe në mesditë duke u luhatur nga 4°C deri në 23°C. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare në det me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke sjellë në brigjet detare dallgëzim 3 ballë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Kosova

Vlerat e larta barike kanë përfshirë të gjithë territorin e Kosovës, duke sjllë në orët e para të ditës së diel mbizotërim të motit të kthjellët në pothuajse të gjithë vendin.

Ndërsa në pjesën e dytë të ditës parashikohet të ketë shfaqje të vranësirave, të cilat më të theksuara do të jenë në orët e vona të natës në zonat Veriperëndimore të Kosovës.

Maqedonia e Veriut

MV gjatë paradites në pothuajse gjithë terrritorin do të jetë nën ndikimin e intervaleve të gjata me kthjellime, ku më të dukshme kthjellimet parashikohet të jenë në zonat Jugore të vendit.

Por pasditja dhe kryesisht orët e mbrëmjes, do të bëjnë që i gjithë territori i MV të përfshihet nga vranësirat e shpeshta të cilat më të fokusara pritet të jenë në zonat Veriore të MV.

Rajoni dhe Evropa

Ishujt Britanik dhe Evropa Jugore do të jenë nën ndikimin e kthjellimeve dhe kalimeve të pakta të vranësirave, ku më të theksuara kthjellimet do të jenë në gadishullin Iberik dhe në Jug të rajonit të Ballkanit.

Ndërsa pjesa Veriore e gadishullit të Ballkanit dhe Qendra e kontinentit Evropian parashikohet të jenë me vranësira dhe reshje shiu. Po ashtu nën ndikimin e një fronti të pasur me lagështirë do të jenë Skandinavia dhe Lindja e kontinentit, ku vranësirat do të gjenerojnë rreshje dëbore.