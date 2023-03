Horoskopi 26 Mars 2023, zbuloni surprizat e yjeve për sot

Dashi

Në ditët në vijim do të rikthehet tek beqarët dëshira për të bërë njohje të veçanta dhe për të rënë në dashuri. Fundjava që po përjetoni do të nisë një javë që do të jetë paksa e vështirë për çiftet, por në një mënyrë të mirë.

Demi

Të dielen beqarët do të thirren të japin më të mirën gjatë orëve në vijim. E cila nga ana tjetër sapo është kthyer nga një ndarje, tani nuk dëshiron të ngatërrohet në një histori të re pa rimë dhe arsye. Nëse nuk ju pëlqen, mos e bëni. Askush nuk ju detyron.

Binjakët

Marrëdhëniet që kanë disa kohë do të jenë më të mbrojtura dhe gjatë fundjavës që po përjetoni, pikërisht të dielen , Hëna në shenjën tuaj do t’ju lejojë të bëni propozime pajtuese. Shmangni diskutimet për paratë.

Gaforrja

Në zemrat e beqarëve në ditët e ardhshme të këtij muaji mars do të ketë pak tensione të vogla për t’u menaxhuar, për çiftet nga ana tjetër fillon një periudhë pjellore nëse duan të kenë një fëmijë, por gjithçka do të shkojë edhe më mirë më vonë, kur Jupiteri dhe Saturni të jenë të favorshëm.

Luani

Ju po përjetoni një fundjavë me hënën në shenjën tuaj, por për beqarët një problem mund të kthehet dhe nëse trajtohet duke folur vetëm me krenari, po rrezikojnë shumë keqkuptime. Megjithatë priten emocione të forta.

Virgjëresha

Në ditët në vijim takimet do të jenë veçanërisht të favorizuara për beqarët. Nëse nga ana tjetër ka pabarazi në çift, do të ishte mirë të ndaleshin dhe të shmangeshin akuzat, edhe sepse së fundmi shumë çifteve u mungon koha për dashuri dhe ndjenja në përgjithësi.

Peshorja

Për beqarët do të nisë një periudhë pas së cilës do të vijë një konfirmim i mirë, por vetëm për ata që besojnë vërtet në dashuri. Ndryshimet vijnë për çiftet, por pa nxitim jini të durueshëm.

Akrepi

Beqarët duhet të shmangin çdo provokim. Kafshoni gjuhën për të shmangur grindjet dhe konfrontimet e një lloji. Sa i përket punës, përpiquni të relaksoheni. Hiqni spinën, ditët e fundit kanë qenë shumë të lodhshme për shumë prej jush.

Shigjetari

Gjatë këtyre orëve në fund të marsit Marsi nuk do të jetë më përballë dhe kjo do të ndihmojë çiftet që së fundmi kanë pasur disa dallime, ata që janë rikuperuar nga një ndarje do të ndihen gradualisht më mirë tani e tutje.

Bricjapi

Nuk do të ishte keq të flisni, t’u besoni dhe të jeni më afër atyre që doni, dita e ardhshme do të jetë një ditë e përkryer për çiftet. Gjatë ditëve në vijim Venusi do të jetë në formë të shkëlqyer edhe për beqarët.

Ujori

Të dielen momentet negative mund të kapërcehen lehtësisht, por gjithsesi duhet kushtuar vëmendje e madhe. Kujdes nga rreziqet apo grackat që njerzit mund të bëjnë.

Peshqit

Për beqarët takimet e reja mund të bëhen pasione të një rëndësie të caktuar. Për çiftet, nga ana tjetër, ditët e ardhshme do të jenë një qiell i vlefshëm për t’i dhënë fund një historie në të cilën nuk besoni më.