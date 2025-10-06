LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mbante pistoletë në makinë, arrestohet 38-vjeçari në Krujë

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 11:20
Aktualitet

Mbante pistoletë në makinë, arrestohet 38-vjeçari në

Një 38-vjeçar është arrestuar në fshatin Luz, Krujë, pasi lëvizte me një pistoletë në automjet.

Në pranga kanë rënë gjithashtu dy pasagjerët në të njëjtin automjet, të cilët nuk kallëzuan posedimin e armës.

Gjatë kontrollit, policia sekuestronte armën e zjarrit dhe municionin luftarak që mbante i riu pa leje.

Operacioni u realizua nga Forca e Posaçme “Shqiponja” në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Krujë, me qëllim identifikimin e personave të armatosur që kërcënojnë sigurinë e qytetarëve.


Në kuadër të operacionit u arrestuan shtetasit: E. M., 38 vjeç, E. D., 34 vjeç dhe I. D., 39 vjeç. Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion