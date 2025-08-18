LEXO PA REKLAMA!

Dhunuan brutalisht nënë e bir, arrestohen dy vëllezërit në Sarandë (EMRAT)

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 18:19
Aktualitet

Dhunuan brutalisht nënë e bir, arrestohen dy vëllezërit

Policia e Sarandës ka vënë në pranga dy vëllezër, të akuzuar si autorë të plagosjes së nënë e bir pasditen e djeshme në lagjen nr. 4 të Sarandës.

Ngjarja ndodhi pas një konflikti për parkimin, kur vëllezërit Romeo dhe Fabion Laze, pronarë të një lavazhi, goditën me sende të forta nënë e bir N. A dhe E. A.

Ngjarja ndodhi rreth orës 17:45 të së dielës, ku në konflikt u përfshinë të paktën 6 persona.

Nënë e bir u goditën me grushte, shkopinj e sende të forta, duke marrë plagë të rënda. Ata janë transportuar me autoambulancë drejt Spitalit të Sarandës ku kanë marrë ndihmën e parë. Të plagosurit kishin marrë goditje të shumta në kokë e trup, por fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën.

 

 

 

