Ky shtet lejon gratë të dalin topless në pishinat publike

Aktivistët në Katalonjë po festojnë pasi qeveria e rajonit spanjoll informoi bashkinë dhe bashkitë e saj se duhet të lejojnë gratë të shkojnë topless në pishinat publike.

Të qenit topless parashikohet nga një ligj katalanas i vitit 2020 për barazinë.

Megjithatë, disa pishina komunale e kanë penguar këtë praktikë që nga futja e legjislacionit, duke tërhequr dhjetëra ankesa çdo verë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Autoriteteve lokale tani u është thënë të ndalojnë çdo formë diskriminimi.

Parandalimi i grave që të shkojnë topless "përjashton një pjesë të popullsisë dhe shkel zgjedhjen e lirë të çdo personi në lidhje me trupin e tyre", i informoi ato në një letër departamenti i barazisë dhe feminizmit i qeverisë katalanase.

Dokumenti thoshte se autoritetet lokale duhej të "mbronin kundër diskriminimit për çdo motiv… duke përfshirë seksin ose gjininë, bindjet fetare ose veshjen".

Aty parashikohej gjithashtu që të lejohej ushqyerja me gji, si dhe përdorimi i rrobave të banjës me trup të plotë, ku do të përfshihej edhe “burkini” mysliman.

Një zëdhënës i departamentit katalanas të barazisë tha për mediat spanjolle se letra ishte thjesht "një kujtesë", por se ishte e detyrueshme që komunat t'i binden asaj.

Qeveria rajonale, e udhëhequr nga e majta republikane katalane pro-pavarësisë (ERC), teorikisht mund të gjobisë çdo bashki që konstatohet se ka shkelur normën deri në 500,000 euro (430,000 £).

Shumë nga ankesat e paraqitura kundër bashkive ku nuk është lejuar dalja topless kanë qenë anëtarë të një grupi feminist të quajtur Mugrons Lliures (Tithat e lira).

"Kjo është një çështje e barazisë gjinore: burrat mund të [bënin topless] dhe gratë jo," tha Mariona Trabal, zëdhënëse e grupit.

“Nuk e dimë pse kanë zgjatur kaq shumë, por jemi shumë të lumtur”, ka shtuar ajo për letrën.

Çështja topless ka qenë gjithashtu një temë e nxehtë larg pishinave të Spanjës.

Të shtunën, organizatorët e një eventi Pride në qytetin jugor të Murcias mbuluan bustin e këngëtares Rocío Saiz me një flamur LGBTQ pasi ajo doli në skenë topless. Pas performancës së saj, ajo tha se ishte marrë në pyetje nga policia lokale.