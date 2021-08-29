LEXO PA REKLAMA!

Detajet/ Aksidenti me pasojë vdekjen e një personi në Lezhë, policia arreston shoferin

Lajmifundit / 29 Gusht 2021, 15:48
Detajet/ Aksidenti me pasojë vdekjen e një personi në Lezhë,

Një ditë pas aksidentit në Lezhë, ku vdiq Paulin Gjomarkaj, policia ka arrestuar shtetasin Nikoll Gjonin, 27-vjeç. Një ditë më parë, u tha se i riu dol inga rruga pasi bëri një parakalim të gabuar dhe për pasojë, pasagjeri ndërroi jetë.

“Në vijim të informacionit paraprak për aksidentin ndodhur ditën e djeshme, në fshatin Manati, Lezhë, ku humbi jetën shtetasi Paulin Gjomarkaj, i cili u dha paraprakisht si drejtues mjeti, nga veprimet hetimore të kryera nga grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, ka rezultuar së drejtuesi i automjetit ka qënë shtetasi Nikoll Gjoni, i cili pas një parakalimi të gabuar, ka humbur kontrollin duke dalë nga rruga dhe përplasur me sinjalistikën rrugore e më pas me një grumbull gurësh dhe si pasojë ka humbur jetën shtetasi Paulin Gjomarkaj.

Në vijim të veprimeve hetimore dhe procedurale, specialistët e Qarkullimit Rrugor bënë arrestimin në flagrancë të shtetasit Nikoll Gjoni, 27 vjeç, banues në fshatin Rrilë, Lezhë. Materialet hetimore u referuan në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë, për veprime të mëtejshme”, njofton policia”, njoftoi policia.

