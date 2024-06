Evakuuimi i afganëve, SHBA: Do punojmë me talebanët edhe pas datës 31 gusht

Evakuuimet në Afganistan duket se do vazhdojnë edhe pas datës 31 gusht. Kështu ka deklaruar këshilltari i presidentit amerikan Joe Biden për Sigurinë Kombëtare, Jake Sullivan. Sipas tij, SHBA do të vazhdojë të punojë me talebanët për të siguruar kalim të sigurt për ata që duan të largohen nga Afganistani përtej afatit të 31 gushtit.

Forcat amerikane do të përfundojnë misionin e tyre të evakuimit në Kabul para afatit të së martës, por shqetësimet mbeten për ata që mbeten në vend përtej afatit.

Që nga 14 gushti, SHBA ka evakuuar dhe lehtësuar evakuimin e rreth 114,400 njerëzve dhe afërsisht 120,000 që nga fundi i korrikut.