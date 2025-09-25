LEXO PA REKLAMA!

Deputeti i PD, Belind Këllici paraqitet në SPAK, më parë u mor në pyetje për diplomën

Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 09:56
Aktualitet

Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi është paraqitur në SPAK mëngjesin e sotëm.

Më parë ligjvënësi opozitar është marrë në pyetje nga SPAK për falsifikim dokumentesh në lidhje me diplomën e gjimnazit, nderkohe qe ende nuk ka detaje zyrtare ne lidhje me shkakun e paraqitjes se tij para prokuroreve.

Në 26 dhjetor të vitit të kaluar Belind Këlliçi dha shpjegime para prokurorëve të posaçëm për mbi 2 orë si person nën hetim.

