Deputeti i PD, Belind Këllici paraqitet në SPAK, më parë u mor në pyetje për diplomën
Lajmifundit / 25 Shtator 2025, 09:56
Aktualitet
Deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi është paraqitur në SPAK mëngjesin e sotëm.
Më parë ligjvënësi opozitar është marrë në pyetje nga SPAK për falsifikim dokumentesh në lidhje me diplomën e gjimnazit, nderkohe qe ende nuk ka detaje zyrtare ne lidhje me shkakun e paraqitjes se tij para prokuroreve.
Në 26 dhjetor të vitit të kaluar Belind Këlliçi dha shpjegime para prokurorëve të posaçëm për mbi 2 orë si person nën hetim.