“Dëgjo moj dëgjo ti, se ta kam parë mendjen unë”, Sazan Guri përplaset ashpër me gjuhëtaren: Ti ke mbaruar me 5-a

Dita e sotme, 22 nëntor është dita e Alfabetit dhe pikërisht në këtë ditë u prezantua edhe fjalori i madh i gjuhës shqipe një projekt leksikografik që përfshin më shumë se 120 mijë fjalë.

Fjalori i madh i gjuhës shqipe është komentuar shumë në rrjet, një ndër to ishte dhe gjuhëtarja Teuta Toska.

E ftuar në Euronews Albania gjuhëtarja Teuta Toska është përplasur me ambientalistin Sazan Guri, i cili u shpreh se gjuhëtarët nuk kanë metodologjinë e duhur për të studiuar prejardhjen e fjalëve të gjuhës shqipe dhe se kjo punë u takon inxhinierëve.

Debati në studio:

Gjuhëtarja Teuta Toksa: Një nga arsyet se përse njerëzit kanë probleme me leximin është se njerëz si zoti Sazan kanë shumë sukses në publik. Pikërisht për faktin që njerëzit janë larguar nga leximi, nga shkenca. Ai vlerësimet e tij personale, fantazitë e tij i konsideron të vërteta. Por këto nuk janë shkencë. Këtë gjë unë ia kam shprehur zotit Sazan disa herë. Mund të ketë pa diskutim që grupe tingujsh të përkojnë me të gjitha gjuhët e botës. Sa fjalë të shqipes përkojnë me greqishten? Çfarë do të thotë kjo që ua kemi marrë apo na e kanë marrë? Sazani dhe njerëz të tjerë e përdorin këtë gjë sepse njerëzve u pëlqehet. “Fët e fët” është një onomatope, (imitim i tingujve), në gjuhën shqipe.

Sazan Guri: I drejtohem zonjës Teutë, ju nuk e bëni dot integrimin, sintetizimin…

Gjuhëtarja Teuta Toksa: Mos përdorni fjalë të huaja zoti Sazan, këto janë fjalë të huaja.

Sazan Guri: Çdo fjalë e huaj, e ka burimin te shqipja, por ju nuk lejoni të analizohet në detaje. Kur thua fjalën “rekomend”…

Gjuhëtarja Teuta Toksa: Si ishte se nuk e dëgjova?

Sazan Guri: Dëgjo pra dëgjo, se në fund të fundit po të ishe e mirë ti nuk do ishe bërë gjuhëtare ti. Ne jemi me 10-ta ti ke qenë me 5-a a me 6-a.

Gjuhëtarja Teuta Toksa: Kam frikë se më ngatërron me dikë tjetër se unë kam qenë studentja më e mirë e brezit tim, e kam zgjedhur gjuhësinë sepse dua gjuhën shqipe.

Sazan Guri: Ti nuk ke metodologji.

Gjuhëtarja Teuta Toksa: As ju zoti Sazani, ju keni fantazi

Sazan Guri: Dëgjo moj dëgjo, se ta kam parë mendjen unë

Moderatori Flori Gjini: Mos po e ngatërroni se është gjuhëtarja Teuta Toska.

Sazan Guri: Pse ata që përmenda unë gjuhëtar ishin? Ata që përmenda janë dy inxhinierë. Nuk janë filolog apo gjuhëtar, janë inxhinier pasi vetëm ata dinë të bëjnë verifikimin e fakteve.

Gjuhëtarja Teuta Toksa: Pra zoti Sazan po thotë që meqë është ai inxhinier, i takon të bëjë ai gjuhësinë.

Sazan Guri: Po nuk ke faj moj, nuk di ta bësh, nuk e bën dot.