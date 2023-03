Dan Hutra rrëfen lidhjen e Vladimir Kurtit me ish të dashurën e tij: I kërkoi në telefon të më helmonte!

“Marjanës do t’i prisja kokën me biçak, por nuk arrita pasi në dyqan hyri një person”, ka rrëfyer Dan Hutra para togave të zeza planin e tij makabër ditën e masakrës me 3 viktima në kryeqytet.

Ai ka treguar se arsyeja pse donte ta vriste Mariana Gurakuqin ishte se ajo i kishte kërkuar Vladimir Kurtit që ta helmonte. Sipas Hutrës, kjo ishte pikërisht edhe arsyeja pse nisi konflikti mes tyre në burg, raporton gazetarja Klodian Lala.



Ndaj objektivi i tij i parë ishte ish e dashura e tij Marjana Gurakuqi, të cilën e sulmoi me thikë në dyqan. Serial-killeri tha para hetuesve se makinën e kishte marrë me qira, ndërsa kallashnikovin në Kukës, ku e kishte fshehur vite më parë.

“Marjanës do t’i prisja kokën me biçak, por nuk arrita pasi në dyqan hyri një person”, tha 40-vjeçari.

Ndërsa shpjegoi arsyen e vrasjes së Etleva Kurtit dhe momentin kur e ekzekutoi me kallash në oborrin e banesës.

“Etlevën e vrava pasi Vladimiri tentoi të më helmonte në burg për llogari të Marjanës. E dëgjova teksa fliste me të në telefon. Këtu nisi konflikti mes nesh. I thashë kur të dalë nga burgu “do i bëja kurban një kokë”.

Kur mbërrita të shtëpia e Ladit, hyra dhe e kontrollova. Dola dhe pashë një vajzë. E pyeta ti je motra e Ladit. Ajo tundi kokën duke e aprovuar. E qëllova dhe kapërceva murin duke u larguar”, rrëfeu ai.

Sa i përket masakrës në familjen e ish të fejuarës, Elena Hysa ka deklaruse se objektivi ishte ish-vjehrri Zaim Hysa. Kur mbërriti tek banesa e tij arma ju bllokua dhe dy viktimat, motrën dhe kunatën e Elenës, i goditi për vdekje me thikë.

“Nusen e Fatosit, ish-kunatit e godita me thikë në pjesën e sipërme të trupit. Ajo ra menjëherë në tokë, ngjitur me automjetin që ndodhej në oborr. Ish-kunata Lutfia tentoi të hynte në makinë, por e godita në qafë dhe trup disa herë, pasi doja të sigurohesha”, tha ai.

Ndërsa Elenën dhe nënën e saj Hasimen i qëlloi me kallashnikov, pasi mundi ta zhbllokonte armë.

“Zhbllokova kallashnikovin me majën e thikës. Kur po qëlloja mbi ish-vjehrrën, me doli përpara ish bashkëjetuesja”, dëshmoi Hutra.

Dan Hutra tregoi se krimin e kreu, pasi kishte dyshime në atësinë e fëmijës dhe ata nuk e pranuan që të kryenin një test AND-në.

Ai këmbënguli se nuk e dhunoi ish-bashkëjetuesen dhe u dënua pa faj për këtë çështje.

Ndërsa e mbylli rrëfimin krejt indiferent, se “gjithçka e kishte mbyllur, sikur edhe 5 burgime të përjetshme ti japin”.