Alban Bushi bën dedikimin e ndjerë pas humbjes së prindërve: Jam dëshmitar i pafuqisë për të ndryshuar atë ç’ka ndodhur

Një fatkeqësi ka prekur familjen e trajnerit të Shqipërisë U-21, Alban Bushi. Dy prindërit e tij humbën jetë në një aksident në Greqi. Teksa u goditën nga një tjetër makinë nga mbrapa, fatkeqësisht plagët e marra bën që të dy prindërit e Alban Bushit të ndërronin jetë. Së fundmi, trajneri i Shqipërisë ka ardhur me një reagim të ndierë në rrjetet sociale.

“Mënyra për ta pranuar një humbje është e lidhur me mënyrën se si ka ardhur. Një vdekje e ardhur nga shkaqe natyrale është e dhimbshme, por është ulëritëse kur vjen për shkak të një aksidenti. Nuk di sa forcë duhet për të përballuar veten që rri para jush, si dëshmitar i pafuqisë ekstreme për të ndryshuar atë ç’ ka ndodhur. Madje dhe kur fatmirësisht vjen një kujtim i mirë, s’ke fuqi as për britmë lumturie, por zëvendëson një palë lot me të tjerë.

Sot dhimbshëm mora orat që kane punuar në pulsat e zemrave tuaja, aq me formë dhe vlerë në orë të pafundme pa formë që kur ai aksident me një përplasje ju hoqi fillin e jetës. Deri në përqafimet tona të ardhshme, ju dua pafundësisht, përjetësisht dhe përtej”, shkruan Bushi