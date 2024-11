Dyshohet se vrau babain dhe më pas e hodhi në pus, Apeli lë në burg Esmerald Ballën

Gjykata e Apelit ka lënë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg ndaj Esmerald Ballës, i cili dyshohet se vrau babanë e tij, ngjarje e ndodhur në muajin gusht.

Krimi i rëndë dyshohet se ka ndodhur më 11 gusht, ndërsa 30-vjeçari ka sajuar historinë se i ati ishte larguar me një grua tjetër së bashku me 75 mijë euro, para që u bënë “mollë sherri” mes baba e bir. Pusi ku trupi i viktimës u gjet më 4 shtator, ndodhet rreth 1 km larg banesës së familjes në fshatin Shënavlash të Durrësit.

Autori i krimit pasi ka hedhur trupin e pajetë në pus, ka fshirë çdo gjurmë që mund të çonin policinë tek ai. Mësohet se 30-vjeçari ka pastruar dhe larë makinën, me të cilën transportoi trupin e babait të tij dhe ka fshirë pamjet nga kamerat e sigurisë që monitoronin banesën.

Para organeve hetimore, Esmerald Balla ka deklaruar se arma e përdorur për të kryer vrasjen ishte e të atit.

Viktima Enver Balla mësohet është arrestuar dy herë për armëmbajtje pa leje, por ende policia nuk e ka vërtetuar se kujt i përkiste pistoleta. Esmerald Balla ishte i papunë dhe merrej me bagëtitë që kishte familja e tij. Ai jetonte me bashkëshorten dhe dy fëmijët e tyre në një banesë me të atin dhe njerkën.

Ndërsa nëna i ka vdekur 5 vite më parë. Fqinji i 62-vjeçarit Enver Balla, i cili u vra nga djali pas sherrit për paratë, ka folur rreth ngjarjes, ku dhe ka treguar marrëdhënien që kanë pasur babë e bir. Sipas tij, çdo gjë ishte në rregull mes tyre dhe se punonin bashkë. Ai ndër të tjera ka treguar se në fshat, para se policia të zbulonte krimin e rëndë, ishte hapur fjala se 62-vjeçari ishte larguar nga banesa.