LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Stuhia/ Dy turistët nga Ukraina bllokohen në kodrat e Zvërnecit, u vjen në ndihmë shërbimi zjarrfikës

Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 14:37
Aktualitet

Stuhia/ Dy turistët nga Ukraina bllokohen në kodrat e Zvërnecit,

Reshjet e dendura të shiut, të shoqëruara me erë të fortë, kanë bërë që dy turistë nga Ukraina të mbeten të bllokuar në kodrat e Zvërnecit.

Rreth orës 13:00 të ditës së sotme, për shkak të motit të keq, një pemë ka rënë duke bllokuar rrugën rurale të zonës, ndërsa reshjet kanë dëmtuar edhe segmentin për këmbësor.

Shërbimi zjarrfikës u erdhi në ndihmë turistëve dhe makinave të tjera që ishin aty.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion