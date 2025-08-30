LEXO PA REKLAMA!

Moti i keq/ Inspektoriati i Punës apel kantierëve të ndërtimit: Ndërprisni punimet në kushte të rrezikshme

Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 14:13
Aktualitet

Moti i keq/ Inspektoriati i Punës apel kantierëve të

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore përmes një njoftimi në rrjetet sociale u bën apel kanterëve të ndërtimit që duhet të marrin masat e nevojshme parandaluese në rastet e motit të keq.

Ata theksojnë se mbrojtja e punonjësve është thelbësore, dhe në kushtet e një stuhie puna duhet të ndërpritet.

Njoftimi i plotë

Të gjithë subjektet që operojnë në sektorin e ndërtimit të marrin masat e nevojshme parandaluese në rast të parashikimit të një stuhie ose moti të keq.

Siguroni skelat, vinçat, materialet dhe pajisjet në kantier.

Hiqni dhe vendosni në vend të sigurt elementët e lirë që mund të shkaktojnë rrezik.

Siguroni mbrojtjen e punëmarrësve duke ndërprerë punimet në kushte të rrezikshme.

Vendosni shenjat paralajmëruese për sigurinë e të tretëve.

Të garantojmë sigurinë e punëmarrësve dhe qytetarëve si dhe të parandalojmë aksidente që mund të ndodhin nga kushtet e papërshtatshme atmosferike.

