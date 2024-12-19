Bënë ‘kërdinë’ me vjedhje, arrestohen tre ‘skifterët’ shqiptarë në Itali
Tre shqiptarë kanë rënë në prangat e policisë italiane, pasi u kapën duke vjedhur në disa banesa.
Mësohet se në dy javë shqiptarët kanë vjedhur 12 banesa në Milano dhe Monza.
Siç raportohet grupi i shqiptarëve realizoi vjedhjet gjatë muajit nëntor, ndërsa të arrestuarit janë të moshës 27 deri në 35 vjeç.
Gjtihashtu autoritetet italiane zbuluan se autorët e dyshuar përdornin për kryerjen e vjedhjeve një automjet me motor të madh, e cila i favorizonte ata që të largoheshin me shpejtësi pasi kryenin vjedhjet. Ndërsa dy nga anëtarët e grupit u gjurmuan në provincën e Monza Brianza-s dhe një tjetër është shpallur në kërkim.