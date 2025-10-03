LEXO PA REKLAMA!

Automjeti përfshihet nga flakët pranë tunelit të Krrabës

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 14:30
Automjeti përfshihet nga flakët pranë tunelit të

Një automjet është përfshirë nga flakët rreth orës 13:50, në afërsi të Tunelit të Krrabës, përgjatë aksit rrugor kombëtar Tiranë–Elbasan.


Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit, ndërsa autoritetet njoftojnë se fatmirësisht nuk ka të lënduar.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet zjarrfikëse dhe policia rrugore, të cilat kanë bërë të mundur neutralizimin e flakëve dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Për disa minuta, qarkullimi në këtë segment është vështirësuar për shkak të ndërhyrjes së emergjencës.

