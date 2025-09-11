LEXO PA REKLAMA!

Autobusi i linjës Durrës- Plazh merr flakë në lëvizje

Lajmifundit / 11 Shtator 2025, 15:28
Aktualitet

Një autobus i linjës urbane Durrës-Plazh ka marrë flakë në ecje ditën e sotme, duke vënë në rrezik jetën e shumë prej udhëtarëve që ndodheshin në të.

Një defekt në sistemin e frenimit dhe tymi janë konstatuar shpejt dhe drejtuesi i mjetit ka ndaluar.

Ndërhyrja e shpejtë e shërbimit zjarrfikës të qytetit i ka dhënë fund përhapjes së flakëve. Autobusi ndodhej pranë stacionit të trenit kur u konstatua tymi dhe më pas zjarri.

