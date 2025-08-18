LEXO PA REKLAMA!

Arrestohet në Elbasan 41-vjeçari i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Spanja për drogë dhe vjedhje të energjisë elektrike

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 11:53
Arrestohet në Elbasan 41-vjeçari i shpallur në kërkim

Një 41-vjeçar, i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet spanjolle, është arrestuar në fshatin Papër pranë Elbasanit.

Shtetasi E. B. u kap ndërsa po qarkullonte me automjet dhe ishte i kërkuar nga Gjykata e Sabadellit në Spanjë, e cila më 30 qershor 2025 lëshoi urdhër-arrest për veprat penale “Kultivimi i bimëve narkotike” dhe “Vjedhja e energjisë elektrike”.

Autoritetet shqiptare po kryejnë procedurat për ekstradimin e tij në Spanjë në bashkëpunim me Interpolin dhe strukturat homologe. Arrestimi i tij tregon angazhimin e autoriteteve për goditjen e krimit të organizuar dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër drogës dhe veprave penale transnacionale.

