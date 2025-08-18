LEXO PA REKLAMA!

Viti i ri shkollor 2025-2026 nis më 8 Shtator, datat zyrtare të provimeve të klasave të 9-ta dhe maturës

18 Gusht 2025
Aktualitet

Viti i ri shkollor 2025-2026 për arsimin bazë dhe të mesëm nis më 8 Shtator dhe do të mbyllet më 12 Qershor 2026.

Për maturantët, mësimi përfundon më 25 Maj 2026, ndërsa provimet e maturës janë planifikuar mes datave 1-26 Qershor. Nxënësit e klasave të 9-ta përfundojnë mësimin më 29 Maj, me provimet që do të zhvillohen më 15-26 Qershor 2026.

Procesi i regjistrimeve për klasat e para dhe të dhjeta do të vijojë deri më 31 Gusht përmes platformës e-Albania. Shkollat përkatëse do të njoftojnë nxënësit për datat dhe vendin e shpërndarjes së librave falas para nisjes së mësimit.

Pushimet dimërore janë parashikuar për periudhën 22 Dhjetor 2025 – 2 Janar 2026, ndërsa pushimet e pranverës për arsimin bazë do të jenë më 30 Mars – 3 Prill 2026.

Rregullat e shkollës përfshijnë ndalimin e përdorimit të telefonave gjatë orëve dhe në ambientet shkollore. Shkeljet do të ndëshkohen me masa të forcës së shkollës dhe njoftim për prindërit.

Këshillat për komunikim dhe bashkëpunim prind-shkollë do të menaxhohen përmes platformës SMIP, sipas udhëzimeve të Ministrisë së Arsimit.

