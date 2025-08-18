Mot i keq në Siçili, ura e ‘San Giulianos’ duke u copëtuar dhe përsëri shoferët kalojnë mbi të
Moti i keq ka përfshirë pjesë të Italisë orët e fundit, duke sjellë reshje të dendura shiu në zonën e Siçilisë dhe duke shkaktuar probleme serioze infrastrukturore. Një nga rastet më dramatike u regjistrua në urën e ‘San Giulianos’, ku për shkak të shkarkesës së madhe të ujërave, pjesë të urës filluan të copëtoheshin, duke kërcënuar sigurinë e shoferëve.
Pamjet filmike tregojnë se edhe pse disa copa të urës bien, disa shoferë të papërgjegjshëm vazhduan të kalonin mbi të, duke rrezikuar jetën e tyre dhe të të tjerëve. Megjithatë, për fat të mirë, ura mbeti e qëndrueshme në themelet e saj, duke shmangur një katastrofë më të madhe.
Sipas mediave italiane, kjo skenë nxorri në pah brishtësinë e infrastrukturës lokale, e cila prej kohësh ndodhet në gjendje kritike. Komunat e Maleve Nebrodi shprehin frikë për izolim të zonave të prekura, ndërsa ANAS (Autoriteti Kombëtar i Rrugëve) ka nisur punën për vlerësimin dhe sigurimin e urave dhe rrugëve.
Autoritetet paralajmërojnë banorët dhe drejtuesit e mjeteve që të shmangin kalimin në zona të rrezikshme deri në përfundimin e kontrollit dhe riparimeve.