LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Mot i keq në Siçili, ura e ‘San Giulianos’ duke u copëtuar dhe përsëri shoferët kalojnë mbi të

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 11:35
Bota

Mot i keq në Siçili, ura e ‘San Giulianos’ duke u

Moti i keq ka përfshirë pjesë të Italisë orët e fundit, duke sjellë reshje të dendura shiu në zonën e Siçilisë dhe duke shkaktuar probleme serioze infrastrukturore. Një nga rastet më dramatike u regjistrua në urën e ‘San Giulianos’, ku për shkak të shkarkesës së madhe të ujërave, pjesë të urës filluan të copëtoheshin, duke kërcënuar sigurinë e shoferëve.

Pamjet filmike tregojnë se edhe pse disa copa të urës bien, disa shoferë të papërgjegjshëm vazhduan të kalonin mbi të, duke rrezikuar jetën e tyre dhe të të tjerëve. Megjithatë, për fat të mirë, ura mbeti e qëndrueshme në themelet e saj, duke shmangur një katastrofë më të madhe.

Sipas mediave italiane, kjo skenë nxorri në pah brishtësinë e infrastrukturës lokale, e cila prej kohësh ndodhet në gjendje kritike. Komunat e Maleve Nebrodi shprehin frikë për izolim të zonave të prekura, ndërsa ANAS (Autoriteti Kombëtar i Rrugëve) ka nisur punën për vlerësimin dhe sigurimin e urave dhe rrugëve.

Autoritetet paralajmërojnë banorët dhe drejtuesit e mjeteve që të shmangin kalimin në zona të rrezikshme deri në përfundimin e kontrollit dhe riparimeve.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion