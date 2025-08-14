Rrëzohet balona me ajër të nxehtë në Holandë, një i vdekur e 5 të plagosur
Një person ka vdekur dhe pesë të tjerë janë lënduar pasi një balonë me ajër të nxehtë u rrëzua ndërsa po ulej në një fushë në Friesland.
Dëshmitarët thanë se balona humbi lartësinë papritur ndërsa po i afrohej tokës pranë De Hoeve, rreth 15 km në juglindje të Heerenveen në Holandë, shkruajnë mediat e huaja.
“Balona u përplas disa herë, duke bërë që njerëzit të binin nga shporta.
Ata u lënduan rëndë dhe u desh të trajtoheshin nga ne dhe të dërgoheshin në spital”, tha punonjësi i shërbimit të zjarrfikësve dhe shpëtimit Jan Willem Zwart.
Një person vdiq në vendngjarje ndërsa pesë të tjerë dërguan në spital, tre prej tyre me lëndime të rënda.