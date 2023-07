“Albmania”/ Si u bë Shqipëria pika e nxehtë e Verë 2023, përse po dynden miliona turistë

“Pavarësisht sulmeve të konservatorëve britanikë ndaj emigrantëve shqiptarë, Shqipëria është kthyer në një vend shpëtimi për të rinjtë britanikë, duke ofruar festa, akomodime të lira dhe plazhe të mrekullueshme. Mirë se vini në Alb mania”, shkruan theface.com.

Shqipëria është quajtur ndryshe Kroacia e Re , Maldivet e Evropës , Karaibet e Evropës , Greqia e ardhshme. Ajo po gëzon një rritje të madhe turistike tani.

Edhe nëse nuk keni qenë kohët e fundit në Shqipëri, me siguri i keni parë pamjet në internet. Për ne “Toka e Shqiponjës” është përhapur në burimet tona kohët e fundit; të gjithë, me sa duket, kanë bërë banja dielli në plazhet e saj me rërë, janë zhytur në ujërat e pacenuara dhe kanë kërcyer në festivalet e saj.

Nga viti 2010 deri në vitin 2019, numri i turistëve që shkojnë në Shqipëri çdo vit u trefishua në një kulm prej 3.3 milionë, me 120,000 prej këtyre vizitorëve ndërkombëtarë nga Britania e Madhe; shumë parashikojnë se kjo shifër së shpejti do të jetë në miliona.

Nuk ka qenë gjithmonë kështu. Për dekada, Shqipëria i ndaloi të gjithë. Vendi më i izoluar në Evropën Lindore, kombi ballkanik nuk i hapi dyert deri në vitet ‘80 , duke ekzistuar si një shtet komunist i mbyllur për pjesën tjetër të botës. Kur lideri i saj, Enver Hoxha vdiq në vitin 1985, turistët filluan të vërshonin, por nuk ishte me ritëm të shpejtë, deri në vitin 1989 vetëm 10,000 njerëz në të gjithë globin shkonin për në Shqipëri çdo vit.

Udhëtimet nisën të rriteshin në fund të viteve nëntëdhjetë dhe në fillim të viteve të para, kur industria evropiane e turizmit filloi të kapte potencialin e Shqipërisë për të konkurruar në ‘luftërat e vazhdueshme të shezllonit’ në Mesdhe. Megjithëse vendi ende përballej me ndërprerje të energjisë elektrike, probleme me ujin e papijshëm dhe ujërat e zeza, deri në vitin 2003, Ministria e Turizmit po shkatërronte ndërtesat për të zbukuruar plazhet. Shtatë vjet më vonë, Shqipëria ishte vendi më i mirë për t’u vizituar në Lonely Planet.

Edhe në vitin 2017, megjithatë, kishte vetëm një udhëtim të vetëm dhe të British Airways nga Gatwick në Tiranë. Tani, ka mbi dhjetë rrugë.

“Ne kemi parë rritje të konsiderueshme në numrin e pasagjerëve që zgjedhin Shqipërinë si destinacion pushimi”, tha Zsuzsa Trubek, Menaxhere e Komunikimit të Korporatës Wizz Air, për FACE.?

“Numri i pasagjerëve është rritur 27 për qind për gjysmën e parë të vitit në vitin 2023, krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2022.”

Për të përmbushur kërkesën, ata kanë rritur kapacitetin për të kryer 19 fluturime në javë.

Sigurisht, Shqipëria është ende një destinacion relativisht alternativ. Më pak se 20 fluturime në javë nuk është saktësisht një fluks i madh, dhe numri i britanikëve që shkojnë në Greqi çdo vit është pothuajse 40 herë më i lartë. Por ka besim të vërtetë se kjo do të vazhdojë të ngrihet, një besim i çeliktë që ka çuar në hyrjen e avionëve si RyanAir, investime nga e gjithë bota dhe hapjen e një aeroporti prej 125 milionë dollarësh në kryeqytetin e vjetër të Shqipërisë, Vlorën, në ndërtim e sipër, deri në prill të 2024-ës.

Plus, duke pasur parasysh se pothuajse askush jashtë Shqipërisë nuk dinte asgjë për vendin deri njëzet e ca vite më parë, ngjitja e tij është marramendëse. Dhe ky interes i ri është pjesërisht për shkak të një turisti që pothuajse nuk pëlqehet, “britaniku i ri jashtë vendit”.

Ndërsa Amsterdami po largon të gjithë britanikët, italianët po lodhen gjithnjë e më shumë nga ne dhe Lanzarote po qan për sjelljen tonë të keqe , Shqipëria po na mirëpret krahëhapur, duke premtuar paketën e plotë, gjithëpërfshirëse: diell, plazhe dhe festa. plus (Londonezët shikojnë larg) një litër birrë të mirë për 200 lekë: kjo është vetëm 1,50 £.

Shumë turistë tërhiqen nga festivalet që organizohen, të gjitha prej të cilave ia vlen të interesohen, Kala, Mainstage Festivals apo UNUM.

“Ndërsa ne nuk mund të marrim meritën e plotë për rritjen më të gjerë të turizmit, ne mendojmë se festivalet tona muzikore kanë ndihmuar të vendosin Shqipërinë në hartë për një numër të madh të rinjsh që nuk kishin dëgjuar më parë për të”, thotë Juan J. Lopez, Drejtore e Marketingut në Mainstage, duke treguar skenat e begata buzë plazhit dhe peizazhet e pabesueshme të Kala-s.?

“Ambienti në Dhërmi është perfekt sepse shumica e hoteleve janë në këmbë larg nga skenat.” Antonia dhe Georgie, të dy 28 vjeç, shkuan në Kala muajin e kaluar.?

“Është e qartë se Dhërmiu ishte vend për të shkuar. Edhe shqiptarët vendas shkonin atje për pushimet e tyre, ishte një vend vërtet emocionues”, tha Georgie.?

“Dhe sigurisht që kishte peizazhe, male, plazhe të bukura, kanioni në Gjipe ekstazë për sytë tuaj”, tha Antonia.

“Shqipëria është njolla e fundit diellore evropiane për distanca të shkurtra që nuk është bërë një vend i shkatërruar nga turizmi masiv”, thotë Lopez.

“Ajo ofron peizazhe mahnitëse mesdhetare, ujëra të mrekullueshme, plazhe të paprekura, ushqim të shkëlqyeshëm dhe çmime shumë të përballueshme.”

Bardha Krasniqi, një fotografe me origjinë shqiptare, e cila u shpërngul në Britaninë e Madhe që fëmijë, kthehet rregullisht dhe gjithashtu ka vënë re rritjen e turizmit.?

“Shkova në qershor dhe kur isha atje vura re se kishte më shumë turistë se zakonisht; Në të vërtetë nuk do të shihnim askënd në qershor”, thotë ajo.?

Ky vizion idilik është përhapur falë rrjeteve sociale. Në fund të fundit, shumica prej nesh tani shkojnë në TikTok dhe hapin faqen e Thomas Cook për të marrë këshilla udhëtimi.

Shqipëria u bë virale verën e kaluar, veçanërisht plazhet e Ksamilit.

?“E di që gushti do të jetë i çmendur dhe kjo për shkak të TikTok, veçanërisht vitin e kaluar sepse të gjithë po ripostonin”, tha Krasniqi.?

“Edhe këtë vit miqtë më kanë dërguar mesazhe si ‘nuk e dija që Shqipëria dukej kështu’, sepse jugu është shumë i bukur”, vazhdon ajo.

Kur shkoi për herë të parë në Shqipërinë e Jugut muajin e kaluar, takoi dy vajza britanike në aeroport dhe i pyeti se si e morën vesh.?“ Ata thanë TikTok, është qartë që TikTok ‘po hedh në erë Shqipërinë’.

Ekziston gjithashtu një efekt Dua Lipa në lojë. Krahas Rita Orës dhe Bebe Rexhaës, Dua poston për vendin. Në fund të vitit të kaluar, ajo u bë qytetare e vendit dhe madje përfundoi turneun e saj botëror “Future Nostalgia” në Tiranë.

Përtej festivaleve, të famshm2ëve me origjinë shqiptare dhe hoteleve luksoze, ka një anë tjetër të monedhës. Ndërsa vende si Tirana dhe Dhërmiu janë bërë shpejt pika të njohura turistike, ato nuk janë përfaqësuese të vendit në tërësi.

Shqipëria klasifikohet si një vend me të ardhura mesatare, që do të thotë se pjesa më e madhe e zonave të saj rurale, kanë infrastrukturë të dobët dhe vendasit përballen me situata të vështira ekonomike, ndërsa zona të tjera janë ende shumë të panjohura për botën e jashtme.

Është një kujtesë se jo çdo pjesë e Shqipërisë është domosdoshmërisht parajsë për ata që jetojnë atje. Siç pritej, ata të përfshirë në industri janë të prirur të theksojnë rolin e madh që luan turizmi në ekonominë lokale. Kala, për shembull, punon me 250 biznese lokale, krijon 200 vende pune çdo vit dhe ka ndihmuar në dyfishimin e sezonit turistik. “ Çdo vit ne rezervojmë një pjesë të biletave për banorët e Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut të cilët mund t’i blejnë ato me një çmim të zbritur”, tha Lopez.

“Po zhvillohet si vend dhe është ende një vend i varfër”, tha Krasniqi.?

“Është një bisedë e çuditshme, është një bisedë shumë e thellë; po ndryshon dhe po zhvillohet, por qeveria ende e vjedh atë. Njerëzit janë të varfër atje, nuk është e lehtë të jetosh në të vërtetë.” Ekziston edhe frika e rrënimit të peizazhit të pa parë të Shqipërisë.? Shpresoj që turizmi ta ndihmojë atë të fitojë para dhe të ndërtojë, por nuk përfiton nga ai apo natyra, sepse është si një vend i virgjër, gjithçka është kaq e pastër dhe e bukur”, shtoi ajo.

“Fatkeqësisht, shumica e njerëzve nuk dinë shumë për Shqipërinë dhe kur e dinë zakonisht janë thjesht stereotipe negative”, thotë Lopez.?

“Megjithatë, kjo është në favorin tonë, pasi ata aventurierë sa të sfidojnë ato stereotipe dhe të vijnë deri në Shqipëri habiten shumë kur zbulojnë se të gjitha ato paragjykime janë larg realitetit. Ata nuk do të ngurrojnë t’ju ftojnë në shtëpinë e tyre për të pirë raki, edhe nëse nuk dinë të flasin anglisht.”

Dy turisteve Becky dhe Elena, një punishte vere u ofroi ushqim falas, një vendas i ftoi për raki, një tjetër u dha një udhëtim me varkë dhe një shofer taksie madje u ndal për të blerë bakllava për ta.

“Ne shkuam me shumë paragjykime sepse familja dhe miqtë tanë ishin pak të pasigurt, por ishte vërtet argëtuese. Njerëzit ishin vërtet të sjellshëm dhe nuk mund të bënin aq sa duhet për ty”, tha Antonia.

“Një banakier vrapoi për të gjetur vodka për ta, ndërsa një pronar gazetash u dha atyre një kovë akulli sepse ndjeu se birrat që i shiste nuk ishin mjaft të ftohta’, shtoi ajo.

Për Krasniqin, pushuesit e verës 2023 do të thyejnë industrinë turistike të Shqipërisë.?

“Ky vit do të përcaktojë se si njerëzit e trajtojnë dhe respektojnë atë“, thotë ajo, e shqetësuar se mund të bëhet një tjetër Ibiza, por me shpresë për ndikimin pozitiv që vizitorët mund të kenë.

Ashtu si çdo pikë e nxehtë në zhvillim, ekziston rreziku që ajo të digjet nga turizmi, një rërë që numëron mbrapsht drejt erozionit kulturor. Po kështu, megjithatë, nëse të ardhurat e reja nga turizmi rrjedhin në ekonominë lokale, kjo mund të çojë në një rezultat pozitiv për të gjithë.

Sido që të jetë, është shumë e qartë se “Albmania” do të vazhdojë të përhapet në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, pasi infrastruktura shtesë dhe një valë e re ngjarjesh ëmbëlsojnë marrëveshjen tashmë joshëse. Së shpejti, ai do të arrijë në kapitullin tjetër të librit të frazave, jo më i referuar si Kroacia e Re, Maldivet e Evropës, Karaibet e Evropës, Greqia e ardhshme, por thjesht Shqipëria. /Top Channel/