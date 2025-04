Akuzohet se grabiti me dhunë dhe tentoi të p*rdhunonte një grua, arrestohet në një shpellë 33-vjeçari

Është vënë në pranga 33-vjeçari Valentin Kovaçi, i cili ishte shpallur në kërkim për vjedhje me dhunë dhe ngacmim seksual. Sipas policisë së Lezhës, Kovaçi u gjet i fshehur në një shpellë ku qëndronte me shpresën për t’i shpëtuar arrestimit.

Ai ishte shpallur në kërkim pas një kallëzimi të bërë nga një 30-vjeçare, e cila denoncoi se i kishte vjedhur me dhunë çantën e dorës, me sende personale, dhe kishte tentuar të kryente marrëdhënie seksuale me dhunë.

Gjatë kontrollit në vendin ku ai fshihej, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan një portofol dhe dy telefona celularë të dyshuar të vjedhur.

Lezhë/Finalizohet operacioni policor i koduar “Cave”

Lokalizohet, kapet dhe ndalohet një 33-vjeçar i shpallur në kërkim për vjedhje me dhunë dhe ngacmim seksual

Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Lezhë në vijin të punës për lokalizimin dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim, bazuar në inteligjencën policore organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Cave”.

Në kuadër të operacionit, në zonën e Kalasë së Lezhës, në një guvë (shpellë), në të cilën fshihej për t’ju shmangur Policisë , u kap dhe u vu në pranga shtetasi V. K., 33 vjeç, banues në Lezhë.

Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi më datë 7 mars 2025, një shtetase 30 vjeçare banuese në Lezhë, kallëzoi se ky shtetas i kishte vjedhur me dhunë çantën e dorës , me sende personale dhe kishte tentuar të kryente marrëdhënie seksuale me dhunë me të.

Gjatë kontrollit në vendin ku fshihej ky shtetas, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një portofol dhe dy telefona celularë të dyshuar të vjedhur.

Materialet i kaluan Prokurorisë të Lezhës për veprime të mëtejshme ligjore.