Akuza për krime lufte në Gaza/ Shqipërisë i kërkohet arrestimi i kryerabinit, Yoel Kaplan
Autoriteteve shqiptare u është kërkuar të arrestojnë dhe gjykojnë rabinin kryesor të vendit, Yoel Kaplan, nën dyshimet për përfshirje në krime lufte dhe krime kundër njerëzimit si pjesë e “gjenocidit të Izraelit në Gaza”, raporton Middle East Eye.
Çështja ndaj Kaplan, shtetas izraelito-amerikan, ushtar aktiv i ushtrisë izraelite dhe drejtues i komunitetit të vogël hebre në Shqipëri, iu dorëzua këtë të mërkurë Prokurorisë së Përgjithshme në Tiranë.
Kaplan, i cili jeton mes Izraelit, Shqipërisë dhe Selanikut në Greqi, është fotografuar dhe filmuar në Gaza me batalionin e 55-të të divizionit të 98-të të ushtrisë izraelite, i angazhuar në operacione ushtarake në Khan Younis nga dhjetori 2023 deri në gusht 2024.
Qendra Ndërkombëtare e Drejtësisë për Palestinezët (ICJP), një organizatë me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, njoftoi se ka paraqitur një kërkesë zyrtare në policinë shqiptare për arrestimin e një anëtari të ushtrisë izraelite të dyshuar për pjesëmarrje në krime lufte. “Kemi arsye të besojmë se ky individ është aktualisht në territorin shqiptar dhe policia duhet ta hetojë dhe arrestojë urgjentisht”, thuhet në deklaratë.
Burime për MEE konfirmuan se i dyshuari është Kaplan. ICJP, që prej marsit 2024 ka ngritur Koalicionin Global 195 për ndjekjen ligjore të krimeve të luftës në Gaza, thekson se Shqipëria, si nënshkruese e Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC) dhe Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (ICJ), ka detyrimin të hetojë rastin.
Kaplan po ndiqet sipas Nenit 7 të Kodit Penal të Shqipërisë, i cili parashikon ndjekjen e qytetarëve të huaj për krime të kryera jashtë vendit, përfshirë “krimet kundër njerëzimit”.
Qendra Ndërkombëtare e Drejtësisë për Palestinezët përbëhet nga avokatë, akademikë dhe politikanë që punojnë për dokumentimin dhe ndjekjen e shkeljeve të të drejtave të palestinezëve në nivel ndërkombëtar./Middle East Eye.