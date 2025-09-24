"Konflikt interesi në shkolla! Zyrtarët publikë miratojnë librat e tyre si tekste shkollore
Me fillimin e shkollës nxënësit kanë në duar librat, teksa që prej marsit ka dalë urdhri për përzgjedhjen, shpërndarjen dhe shitjen e katalogut të teksteve shkollore.
Por nga hulumtimi i Top Channel zbulohet një konflikt i pastër interesi në arsim, zyrtarë publikë që janë autorë teksti.
Orjana Osmani që ka urdhëruar organizimin e këtij procesi në rolin e zëvendësministres, rezulton të ketë firmosur edhe për vetë emrin e saj në listën e teksteve shkollore, si autore teksti e letërsisë së klasës së 11.
Apo edhe Rezarta Alla zbatuesja e urdhrit në pozicionin e drejtoreshës së përgjithshme të arsimit parauniversitar, është një nga hartueset e gjuhës shqipe të klasave të 12.
Pranvera Janku nga Federata e Sindikatave të Arsimit dhe Shkencës thotë: “Jo kudo bëhet përzgjedhja e tekstit të duhur. Autorë që nuk e kanë merituar të jenë prezent në shkolla kanë fituar. Nuk e ka përzgjedhur tekstin vetë mësuesi, por ka ardhur me orientim nga lart. Mësuesit nuk janë shumë të kënaqur me përzgjedhjen që bëhet me ndikim si rezultat i pozicioneve që kanë. Vijnë zëra që e thonë, këtë kemi përzgjedhur se këtë na kanë thënë. Kështu i bëjnë dëm procesit mësimor’.
Pranvera Janku me përvojë 35 vjeçare si mësuese në sistemin arsimor publik, tashmë pjesë e Federatës së Arsimit tregon se komisionet lëndore shpesh janë fiktive dhe presioni ndaj stafit pedagogjik është i madh.
“Procedura është kjo: ngrihet komisioni, vetë mësuesit që japin atë lëndë, por është me vota. Unë jam në bazë shoh se kush libër fiton, dhe kam parë shumë libra që nuk janë në nivelin e duhur”, shton Janku.
Ligji për parandalimin e konfliktit të interesave ndalon funksionarët publikë që të marrin përfitime nga angazhime private në vendimarrjet ku ata kanë rol ose ndikim. Në këto rrethana, autorësia e tekstit sjell përfitim ekonomik dhe reputacion, kur drejtimi apo mbikqyrja e strukturës që ka rol në politikat dhe standardet e shkollave janë në duart e zyrtarëve të lartë drejtues që janë po pjesë e katalogut shkollorë.
“Nuk është e drejtë, kjo lind korrupsionin në arsim. Megjithëse ekziston një ligj, por që të zbatohet ligji shoqëria duhet të jetë zgjuar. Mësuesit po ashtu. Ministria e arsimit duhet ti evidentojë këto raste dhe nuk ka pse të marrin ato libra që nuk ju pëlqejnë”, shprehet Janku.
Ekspertët vlerësojnë se zgjidhja është konkurrenca në treg pa ushtruar presione në përzgjedhjen e teksteve, që të rritet cilësia e mësimdhënies.
Top Channel