Çfarë po ndodh sot me monedhat e huaja? Ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 15:19
Aktualitet
Sot, më 16 gusht 2025, tregu valutor shqiptar paraqitet me një stabilitet relativ për monedhat kryesore.
• Dollari amerikan blihet me 82 lekë dhe shitet me 83.5 lekë.
• Euro blihet me 96.4 lekë dhe shitet me 97.4 lekë.
• Franga zvicerane blihet me 101.7 lekë dhe shitet me 103 lekë.
• Paundi britanik blihet me 111 lekë dhe shitet me 112.6 lekë.
• Dollari kanadez blihet me 59.4 lekë dhe shitet me 61 lekë.
Të dhënat e tregut valutor tregojnë një luhatje minimale, duke e bërë tregun e monedhave të huaja të qëndrueshëm për këmbimet e sotme.