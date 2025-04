Aksidenti me vdekje te Shkalla e Tujanit, arrestohet shoferi 35-vjeçar!

Është arrestuar 35- vjeçari me inicialet O. N, pasi ditën e djeshme automjeti që ai drejtonte u përfshi në një aksident rrugor.

"Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasit: -O. N., 35 vjeç, pasi dje, automjeti që drejtonte ky shtetas, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin M. Sh., 29 vjeç dhe me pasagjer shtetasin H. L., 27 vjeç.

Si pasojë humbi jetën 29-vjeçari dhe u dëmtuar 27-vjeçari, i cili aktualisht është në kujdesin e mjekëve", njofton policia.