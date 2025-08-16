LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Goditi me shqelm në fytyrë portierin e Barcelonës, sulmuesi shqiptar ndëshkohet me karton të kuq

Lajmifundit / 16 Gusht 2025, 20:36
Sport

Goditi me shqelm në fytyrë portierin e Barcelonës, sulmuesi

Sulmuesi shqiptar Vedat Muriqi e nisi keq sezonin e ri të La Ligës me Mallorcan, pasi në ndeshjen hapëse kundër Barcelonës u ndëshkua me karton të kuq pas vetëm 39 minutash lojë.

Incidenti ndodhi pas një përpjekjeje për të kapur topin në zonën katalanase, ku Muriqi aksidentalisht goditi portierin Joan Garcia në kokë. Fillimisht gjyqtari e ndëshkoi me karton të verdhë, por pas rishikimit me VAR vendosi t’ia shndërrojë në të kuq.

Kjo ndëshkim i rëndoi situatën për Mallorcan, e cila jo vetëm që humbi me dy gola diferencë, por mbeti edhe me dy lojtarë më pak në fushë, pasi vetëm gjashtë minuta më parë Morlanes kishte marrë gjithashtu karton të kuq.

Vendimi VAR dhe pasojat e tij e vënë skuadrën në një pozicion të vështirë për vazhdimin e ndeshjes.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion