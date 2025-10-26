LEXO PA REKLAMA!

Aksident në Fier, këmbësorja përplaset nga një automjet, transportohet me urgjencë në spital

Lajmifundit / 26 Tetor 2025, 10:57
Aktualitet

Një aksident automobilistik është regjistruar pak minuta më parë në qendër të Fierit, ku një këmbësore është përplasur nga një automjet tip Mercedes, i cili drejtohej nga një vajzë.

Ngjarja ka ndodhur teksa këmbësorja ishte duke kaluar në vijat e bardha.

Si pasojë e goditjes, automjeti Mercedes është përplasur edhe nga pas nga një tjetër mjet tip Volkswagen, që po ashtu drejtohej nga një vajzë.

Në aksident janë përfshirë tre vajza, dy drejtueset e mjeteve dhe këmbësorja.


E lënduara është transportuar me urgjencë nga ambulanca drejt spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore, ndërsa policia ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe po heton shkaqet e aksidentit.

 

 

