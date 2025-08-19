Makina përplaset me motomjetin në aksin Fier-Patos, mbeten tre të lënduar
Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 14:13
Aktualitet
Një aksident ka ndodhur rreth orës 13:30 në aksin rrugor “Fier-Patos”, ku u përfshinë një automjet dhe një motomjet.
Automjeti me drejtues shtetasin A. A. është përplasur me motomjetin që drejtohej nga shtetasi G. M., 30 vjeç, banues në Patos.
Si pasojë e përplasjes, janë lënduar drejtuesit e të dy mjeteve dhe pasagjerja në automjet, shtetasja E. A., të cilët ndodhen nën kujdesin e mjekëve në spital.
Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.