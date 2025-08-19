LEXO PA REKLAMA!

Makina përplaset me motomjetin në aksin Fier-Patos, mbeten tre të lënduar

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 14:13
Makina përplaset me motomjetin në aksin Fier-Patos, mbeten tre të

Një aksident ka ndodhur rreth orës 13:30 në aksin rrugor “Fier-Patos”, ku u përfshinë një automjet dhe një motomjet.

Automjeti me drejtues shtetasin A. A. është përplasur me motomjetin që drejtohej nga shtetasi G. M., 30 vjeç, banues në Patos.

Si pasojë e përplasjes, janë lënduar drejtuesit e të dy mjeteve dhe pasagjerja në automjet, shtetasja E. A., të cilët ndodhen nën kujdesin e mjekëve në spital.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit.

