Aksident i rëndë në Hamallaj, humb jetën këmbësori 70-vjeçar
Sot rreth orës 09:50, në fshatin Hamallaj të Durrësit, një aksident tragjik la pas një viktimë. Një automjet i drejtuar nga shtetasi M. I., 57 vjeç, ka përplasur këmbësorin Gj. B., 70 vjeç, ndërsa ky i fundit po kalonte rrugën.
Si pasojë e plagëve të marra në këtë përplasje, 70-vjeçari u dërgua menjëherë në spital, ku nuk mundi t’i mbijetojë dëmtimeve dhe humbi jetën. Autoritetet janë vënë në lëvizje dhe drejtuesi i automjetit është shoqëruar menjëherë në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.
Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor që po punon intensivisht për të sqaruar rrethanat dhe shkakun e aksidentit. Policia apelon për kujdes maksimal në qarkullim, veçanërisht në zonat rurale ku këmbësorët janë më të ekspozuar ndaj rreziqeve rrugore.