BMW lançon versionin “M3 CS”, ja sa do të kushtojë

BMW ka nxjerrë në treg makinën M3 CS, që do të shkojë për 3.9 sekonda nga 0 në 100 km/h.

Shpejtësia maksimale e kësaj makine do të jetë e limituar elektronikisht në 280 km/h. Shitjet do të nisin në muajin janar, me një çmim rreth 100 000 dollarë.

Kjo makinë do të peshojë 1585 kg, 62 kg më pak sesa paraardhësja e saj.