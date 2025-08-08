Zjarret në Jug, rëndësia e sigurimeve dhe SIGAL si aleati i rikthimit në normalitet
Pavarësisht paralajmërimeve të Emergjencave Civile, Jugu i vendit nuk u shpëtoi dot flakëve.
Pyje, kultura bujqësore, blegtori, dhjetra banesa, struktura agroturizmi dhe dy objekte kulti mbi 150-vjeçare u shkrumbuan. Jozyrtarisht, dëmet llogariten në miliona euro.
Nga politika po kërkohet zhdëmtim i plotë nga qeveria, por ekspertët e sigurimeve dhe të financave publike theksojnë se kjo qasje është e rrezikshme, jo e qëndrueshme dhe as përfundimtare për sektorët prioritarë.
Zgjidhja e vetme, sipas modeleve tanimë të standardizuara në Perëndim, që të jetë e qëndrueshme, afatgjatë, është sigurimi.
Në Shqipëri operojnë kompani si SIGAL INSURANCE GROUP, që ofrojnë:
• Mbulim për çdo risk;
• Përvojë kombëtare dhe ndërkombëtare;
• Kombinimin më të mirë të produkteve të sigurimit;
• Risigurim nga gjigantët botërorë si Hannover Re, Munich Re, Lloyds, Allianz, AIG etj.
Çdo investim në Jug, nga bujqësia dhe blegtoria te turizmi dhe pronat, mund të ishte mbrojtur me kosto minimale sigurimi.
Pronat, bizneset bujqësore dhe blegtorale që janë marrë në sigurim, pas verifikimit të dëmeve, do të zhdëmtohen plotësisht.
Falë këtyre pagesave të demit, në rast se kanë qenë të siguruara, ato do të kthehen në gjendjen e mëparshme financiare të përpara dëmit. Po ashtu, do të mund të rikthehen në aktivitet në kohë rekord.
Në raste si zjarret e stërmëdha e të pandalshme të Jugut, pronat mbrohen me sigurimin e pronës. Mbrojtja nga zjarri, sipas koeficientit në zonat e bashkisë së Delvinës, për 100 m2, kushton vetëm 26 euro. Ky është sigurimi standard që përfshin edhe mbrojtjen nga rrufeja dhe eksplozioni.
Bujqësia mund të ishte mbrojtur me paketën e sigurimit të bujqësisë.
Blegtoria mund të ishte mbrojtur me paketën e sigurimit të blegtorisë.
Thuajse 1 euro për 250 euro investim, do të mjaftonin për ta marrë në mbrojtje bujqësinë dhe blegtorinë e atyre zonave dhe risku i dëmeve nga zjarret do t’i transferohej SIGAL, gjigantit sigurues.
Praktikisht, gjithçka!, për një prim sigurimi shumë të ulët.
E veçanta është se kjo vlen edhe për objektet e kultit që u shkatërruan nga zjarret. Dy monumentet e kulturës që u shkrumbuan mund të ishin siguruar. SIGAL bashkëpunon me ekspertë ndërkombëtarë të trashëgimisë kulturore për vlerësime të pavarura dhe të certifikuara. Në bazë të tyre, përllogaritet primi vjetor dhe, në rast dëmi gjatë periudhës së sigurimit, kompensimi do të ishte i plotë.
Në 6-mujorin e parë të vitit 2025, sipas raportit zyrtar të AMF-së, SIGAL ka paguar më shumë dhe më shpejt dëme se kushdo tjetër në treg: 9 milionë euro vetëm në 6 muaj.
???? Telefono pa pagesë: 0800 31 31
???? WhatsApp: 068 60 62 829
???? Porosit online paketën që të duhet: sigal.com.al