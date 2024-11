Rinasi bëhet gati për fluturimet transkontinentale, media malazeze zbulon investimet: 24.000 m² për pasagjerët

Projekti i modernizimit te fasades se aeroportit nderkombetar te Tiranes

Mediat malazeze shkruajnë për aeroportin e Rinasit i cili është kthyer në një pikë referimi në rajon jo vetëm për rritjen e numrit të pasagjerëve, kompanive të fluturimit dhe destinacioneve, por edhe investimeve për zgjerimin e ambienteve të shërbimit dhe pistës së avionëve.

Gazeta “Vijesti” në një artikull të gjatë, shkruan se Tirana International Airport (TIA), porta kryesore për në Shqipëri dhe një nga aeroportet me rritje më të shpejtë në rajon, vazhdon të vendosë standarde të reja në infrastrukturë, teknologji dhe qëndrueshmëri.

E mbështetur nga investime të konsiderueshme nga Grupi Kastrati, TIA po kalon përmirësime transformuese për t'iu përgjigjur kërkesave në rritje të numrit të pasagjerëve dhe për të përmirësuar shërbimet.

Avioni hyn në pozicionin e parkimit ne aeroportin e Tiranes

Tirane - Në fillim të vitit 2024, TIA shtoi një rrethrrotullim të ri për të optimizuar lëvizjen e avionëve. Deri në fund të nëntorit është planifikuar përfundimi i një tjetër shtegu rrethor, i cili do të përmirësojë efikasitetin dhe do të lidhë zonat kryesore të aeroportit pa ndërprerë funksionimin e pistës.

Tashmë janë ndërtuar gjashtë pozicione të reja parkimi për avionët, ndërsa janë planifikuar shtatë të tjera. Këto zgjerime do të rrisin numrin total të hapësirave të parkimit në 29, duke lejuar aeroportin të akomodojë avionë më të mëdhenj, duke përfshirë avionët e Kodit E, në përgatitje për fluturimet e ardhshme transkontinentale.

Projekti i investimit ne zgjerimin dhe permiresimin e aeroportit

Pista aktualisht është duke u rehabilituar në gjatësinë e saj ekzistuese, ndërsa po zhvillohet shtrirja e saj në një total prej 3000 metrash, që është një parakusht kryesor për operimin e avionëve më të mëdhenj.

Punimet per zgjerimin dhe modernizimin e pistes se Rinasit

Zhvillimi i qëndrueshëm si prioritet

Qëndrueshmëria mbetet një pjesë themelore e planeve të zhvillimit të TIA-s. Aeroporti është në krye të iniciativave për të reduktuar gjurmën e karbonit dhe konsumin e energjisë, me synimin për të arritur zero emetime të dioksidit të karbonit deri në vitin 2050.

Panelet diellore : Të instaluara në çati, ato aktualisht mbulojnë 20% të nevojave energjetike të objekteve të aeroportit. Deri në fund të vitit 2026, TIA do të prodhojë 50 MËAp energji diellore, duke e bërë terminalin dhe pistën plotësisht të vetë-mjaftueshme me energji.

Ndriçimi LED: Sistemi tradicional i ndriçimit është zëvendësuar nga ndriçimi LED, i cili tashmë ka ulur konsumin e energjisë me 50%.

Këto nisma të gjelbra janë pjesë e angazhimit më të gjerë të TIA-s për t'u përafruar me qëllimet globale të qëndrueshmërisë duke përmirësuar efikasitetin operacional.

Modernizimi i infrastrukturës dhe përvojës së pasagjerëve

TIA ka parë një rritje të paprecedentë në vitet e fundit, duke kërkuar projekte të gjera zgjerimi për t'iu përgjigjur rritjes së numrit të pasagjerëve. Hapësira e terminalit, e cila ishte e kufizuar në 2019, është pothuajse trefishuar. Zona e mbërritjeve, e cila është aktualisht në ndërtim, do të mbulojë 24.000 m², duke rritur më tej hapësirën dhe duke përmirësuar përvojën e pasagjerëve.

Angazhimi për modernizim reflektohet në futjen e teknologjive më të fundit dhe shërbimet e përmirësuara të pasagjerëve:

Zona e kontrollit elektronik te pasaportave ne Rinas

E-Gate: Në fund të vitit 2026, TIA do të ketë 15 stacione ose porta elektronike për përpunimin automatik të pasagjerëve pas mbërritjes, ndërsa në të ardhmen e afërt do të vendosen tre porta.

Trajtimi i bagazheve: Numri i rripave transportues të bagazheve do të dyfishohet, nga katër në tetë, duke përmirësuar efikasitetin e trajtimit gjatë periudhave më të ngarkuara.

Siguria: Me shtimin e dy makinerive skaner të gjeneratës së tretë, numri i përgjithshëm i skanerëve do të rritet në tetë, duke siguruar kështu një kontroll më të shpejtë dhe më të sigurt të bagazheve në përputhje me standardet ndërkombëtare.

Nga ana tjetër, fasada e terminalit po i nënshtrohet një ridizajnimi nga Monti House, një studio e njohur arkitekturore, duke ofruar një pamje bashkëkohore të përafruar me vizionin ambicioz të aeroportit.

Projekti i permiresimit te fasades se aeroportit nderkombetar te Tiranes

Qendra e inovacionit dhe luksit

Përveç përmirësimeve të infrastrukturës, TIA po diversifikon ofertën e saj për të tërhequr një gamë të gjerë pasagjerësh dhe kompanish. Dy hangarë të rinj për avionët privatë do ta pozicionojnë aeroportin si një qendër për klientët VIP me pagesë të lartë, duke rritur atraktivitetin e Shqipërisë për udhëtarët elitë. Zgjerimi i shërbimeve të shitjes me pakicë, salla pritjejes dhe zona VIP rrit më tej reputacionin e aeroportit si një destinacion prestigjioz udhëtimi.

Terminali i dedikuar per pasagjeret VIP ne Rinas

Duke parë përpara drejt të ardhmes

Me përfundimin e këtyre projekteve ambicioze, TIA po konsolidon pozicionin si lider rajonal në aviacion. Duke u fokusuar në infrastrukturën e avancuar, qëndrueshmërinë dhe inovacionin me në qendër pasagjerët, Tirana International Airport jo vetëm që plotëson kërkesat e udhëtarëve të sotëm, por gjithashtu vendos standarde të reja për aeroportet në rajon.

Këto investime strategjike nënvizojnë angazhimin e TIA-s për të avancuar lidhjen e Shqipërisë, rritjen ekonomike dhe integrimin global. Ndërsa aeroporti evoluon, ai i qëndron besnik misionit të tij për të ofruar shërbime të klasit botëror duke mbështetur sektorët në rritje të turizmit dhe biznesit të vendit.

Gjate punimeve per fasaden e permiresuar te aeroportit te Tiranes

Tirana International Airport jo vetëm që po rritet, por po shndërrohet në një model ekselence për aeroportet në mbarë botën- shkruan gazeta malazeze “Vijesti” në artikullin e saj.

Sipas të dhënave të viteve të fundit, aeroporti i Rinasit është kthyer në një portë hyrëse jo vetëm për udhëtarët dhe pasagjerët që kanë si destinacion vetëm Shqipërinë, por edhe ata që kanë për destinacion Malin e Zi, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, etj, dhe që zgjedhin udhëtimin nga aeroporti i Tiranës për shkak të zgjerimit të destinacioneve dhe përmirësimit të shërbimeve.