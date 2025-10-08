"Albsig" të asiston pas çdo dëmi dhe të dëmshpërblen në kohë rekord
Vera që lamë pas nuk solli vetëm diell dhe pushime, por edhe një sërë ngjarjesh natyrore që shkaktuan dëme të konsiderueshme për shumë biznese dhe qytetarë në të gjithë vendin. Stuhitë e papritura, reshjet e dendura dhe zjarret në zonat e ndryshme të Shqipërisë sollën dëmtime të pronave dhe aktiviteteve ekonomike, duke vënë në provë sistemin e mbrojtjes financiare që ofrojnë kompanitë e sigurimeve.
Në këtë situatë, shoqëria e sigurimeve Albsig ka qenë ndër të parat që ka reaguar me shpejtësi për të qenë pranë klientëve të saj. Ekipet e saj kanë qenë në terren menjëherë pas çdo ngjarjeje për të vlerësuar dëmet, për të ndihmuar klientët në përgatitjen e dokumentacionit dhe për të përmbyllur me prioritet procedurat e dëmshpërblimit. Falë reagimit të shpejtë dhe organizimit të brendshëm, shumë biznese dhe pronarë kanë mundur të rikthehen në normalitet në një kohë rekord.
Vetëm gjatë muajve të verës, Albsig ka trajtuar mbi 30 raste dëmesh në pronë dhe biznese, kryesisht si pasojë e stuhive të muajit gusht, përmbytjeve lokale dhe zjarreve pranë zonave të banuara. Çdo rast është trajtuar me transparencë, profesionalizëm dhe kujdes, duke reflektuar filozofinë e kompanisë: të mos lërë asnjë klient vetëm në momentet e vështira.
Sipas të dhënave më të fundit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), Albsig rezulton të ketë numrin më të ulët të dëmeve pezull në të gjithë tregun e sigurimeve, me vetëm 348 dosje në fund të muajit gusht 2025.
Ky tregues e pozicionon kompaninë në krye të tregut për efikasitet dhe shpejtësi në përmbylljen e praktikave të dëmshpërblimeve. Ndërkohë gjatë 8 muajve të parë të vitit, kompania ka mbyllur procedurat në kohë rekord dhe ka dëmshpërblyer klientët për 11,381 dosje.
Me mbi 20 vite përvojë në tregun shqiptar të sigurimeve, Albsig vijon të konsolidojë pozicionin e saj si një nga kompanitë më të besueshme dhe më profesionale në vend. Ajo mbetet një partner i qëndrueshëm për individët dhe bizneset shqiptare, duke garantuar mbrojtje reale, zgjidhje të shpejta dhe transparencë të plotë në çdo proces.
Në një periudhë ku ngjarjet natyrore po bëhen gjithnjë e më të shpeshta dhe të paparashikueshme, roli i sigurimeve po merr rëndësi gjithnjë e më të madhe — dhe Albsig, me reagimin e saj të shpejtë dhe efikas, po dëshmon se mbetet një nga shtyllat më të forta të sigurisë financiare në tregun shqiptar