Zbulimi i ri shkencor jep shpresë: Si të ruani flokët gjatë kimioterapisë

Shkencëtarët britanikë kanë identifikuar një metodë premtuese që mund të ndihmojë pacientët me kancer të mbrojnë flokët gjatë kimioterapisë, një nga efektet anësore më të rënda psikologjikisht për shumë prej tyre. Kombinimi i një kapuçi ftohës dhe një locioni me antioksidantë rezulton të jetë një “armë e dyfishtë” me efektivitet të lartë.

Hulumtimi i kryer në Sheffield Hallam University zbuloi se ftohja e skalpit në 18°C ndihmon ndjeshëm në parandalimin e rënies së flokëve. Kjo ndodh sepse ftohja ngadalëson qarkullimin e gjakut në kokë, duke kufizuar kontaktin e folikulave me ilaçet agresive të kimioterapisë.

Përveç kësaj, studiuesit kanë zhvilluar edhe një locion që përmban antioksidantë të natyrshëm dhe substancën N-Acetylcysteine, që së bashku forcojnë efektin mbrojtës dhe ndihmojnë qelizat e flokëve të qëndrojnë të paprekura.

Dr. Nik Georgopoulos, një nga autorët e studimit, tha se kjo është një risi që i jep pacientëve një mënyrë reale për të ruajtur imazhin dhe dinjitetin e tyre gjatë një beteje të vështirë siç është kanceri.

Metoda aplikohet para, gjatë dhe pas seancave të kimioterapisë, dhe rezultatet e deritanishme laboratorike janë mjaft inkurajuese. Ky zhvillim është një hap i madh drejt përmirësimit të cilësisë së jetës për mijëra pacientë në të gjithë botën.