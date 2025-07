Getoar Selimi rrëfen për herë të parë betejën me kancerin: “E mbajta për vete, nuk doja mëshirë”

Reperi i njohur Getoar Selimi, i njohur për publikun si Geti, ka ndarë një rrëfim të papritur dhe thellësisht personal në një intervistë të fundit. Për herë të parë, artisti zbuloi se është përballur me kancer, një sfidë që e ka mbajtur të fshehtë për një kohë të gjatë.

“Kam kaluar kancer,” tha ai, duke lënë të kuptohet se përtej imazhit të suksesit dhe skenës, fshihej një realitet i dhimbshëm. Geti tregoi se periudha e sëmundjes ka qenë një nga më të vështirat në jetën e tij, si në aspektin personal, ashtu edhe atë profesional.

Ai theksoi se e ka mbajtur këtë betejë përbrenda, pa e ndarë me publikun apo median, për të mos krijuar panik apo keqardhje. “Nuk e bëra publike sepse nuk doja mëshirë. Nuk është kjo ajo që dua nga njerëzit,” u shpreh ai me sinqeritet.

Ndërsa foli për periudhën e trajtimit dhe përballjes me të panjohurën, Geti e përshkroi si një betejë jo vetëm fizike, por edhe emocionale. Ka pasur momente kur është ndjerë i vetëm, por forca e tij, mbështetja nga familjarët dhe miqtë e afërt, e kanë ndihmuar të mos dorëzohet.

Ky rrëfim i rrallë vjen si një dëshmi e kurajos që shpesh mungon në shfaqjet publike të figurave të njohura. Geti nuk zgjodhi të tregojë dobësi – përkundrazi, ai përçoi një mesazh të qartë: edhe në errësirë, njeriu mund të mbajë dritën brenda vetes.

“Gjithmonë kam dashur t’i jap publikut energji pozitive. Nuk më dukej e drejtë t’i ngarkoja me shqetësimet e mia,” shtoi ai, duke treguar edhe njëherë përkushtimin që ka ndaj fansave.

Rrëfimi i Getit është një kujtesë e fuqishme se askush nuk është imun ndaj vështirësive, por mënyra si përballemi me to tregon karakterin e vërtetë. Ai jo vetëm që ka mbijetuar, por ka dalë më i fortë, me një histori që tashmë mund të frymëzojë shumë të tjerë që po kalojnë të njëjtën betejë në heshtje.