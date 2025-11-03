Sa shpesh duhet ta karikoni telefonin? Gabimet që po dëmtojnë baterinë pa e kuptuar
Në një kohë kur telefoni është bërë pjesë e pandashme e jetës sonë, shumë prej nesh vazhdojnë të bëjnë gabime të vogla që në afat të gjatë dëmtojnë baterinë.
Ekspertët rekomandojnë që karikimi i telefonit të mos bëhet gjithmonë nga 0% në 100%, por të mbahet midis 20%-80% për jetëgjatësi më të madhe të baterisë.
Gabimet më të shpeshta që dëmtojnë baterinë:
•Mbajtja e telefonit të lidhur gjatë gjithë natës
•Përdorimi i karikuesve jo origjinalë
•Ekspozimi në temperatura të larta gjatë karikimit
•Mbajtja e mbulesave të trasha që nxehin pajisjen
Një tjetër mit që po bie është ideja se telefoni duhet “shkarkuar plotësisht herë pas here” – kjo ishte e vërtetë për bateritë e vjetra, por jo për litium-jonët e sotëm.