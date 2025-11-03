LEXO PA REKLAMA!

Kushtetuesja i dha të drejtë për t’u rikthyer në detyrë, zbulohen emrat e gjyqtarëve që votuan pro Veliajt

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 19:01
Gjykata Kushtetuese i ka dhënë të drejtë Erion Veliajt për të vijuar detyrën si kryetar i Bashkisë së Tiranës, si dhe ka anuluar dekretin e Presidentit Bajram Begaj për mbajtjen e zgjedhjeve në Tiranë.

Vendimmarrja në trupën e gjyqtarëve ka qenë 5-3 në favor të rrëzimit të vendimit të Qeverisë që shkarkonte kryebashkiakun e Tiranës, pas propozimit që i kishte bërë Këshilli Bashkiak i Tiranës.

Gazetarja e Top Channel Anila Hoxha ka mësuar se pro kërkesës së Erjon Veliaj kanë qenë 5 gjyqtarët: Marjana Semini, Ilir Toska, Sandër Beci, Marsida Xhaferllari dhe Fjona Papajorgji.

Kundër kërkesës së Veliajt siç bëjnë me dije burimet e gazetares Anila Hoxha, kanë qenë tre gjyqtarët kushtetues: Holta Zaçaj, Sonila Bejtja dhe Gent Ibrahimi.

 

 

