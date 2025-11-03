Djali i Cristiano Ronaldo-s i bën dhuratë vetes një Lamborghini
Djali 15-vjeçar i Kristiano Ronaldos, ka blerë një makinë të tipit Lamborghini Urus S. Ky automjet ka kushtuar jo pak por plot 265 mijë euro.
Kristiano Ronaldo Zhunior, duhet të presë moshën 18-vjeçare gjithsesi, për të respektuar rregullat në Arabinë Saudite.
Djaloshi i sulmuesit portugez ka përse të gëzohet, pasi do zotërojë Lamborghinin në fjalë, me këtë të fundit që përshpejton nga 0 në 100 km/orë në vetëm 3.5 sekonda dhe mund ta ruajë ritmin e saj të zjarrtë deri në 305 km/orë.