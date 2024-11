One Albania vendos standarde të reja në përvojën televizive

Kompania prezanton aplikacionin e One TV, me teknologjinë OTT

One Albania, operatori kryesor i telekomunikacionit në vend prezanton një transformim novator të aplikacionit të One TV, i disponueshëm për klientët që kanë televizorë smart. Ky moment kyç vjen pas transformimit të suksesshëm të platformës One TV, në tetor 2023 dhe shënon një hap të rëndësishëm përpara për t'u ofruar klientëve një përvojë televizive fleksibël dhe moderne.

Aplikacioni ONE TV sjell një nivel të ri komoditeti dhe aksesi për argëtimin në shtëpi. Ai i lejon klientët të shijojnë televizionin përmes çdo kanali aksesi bazuar në preferencat e tyre, qoftë përmes televizorëve inteligjentë, telefonave celularë ose tabletave. Aplikacioni është i disponueshëm në të gjithë sistemet operative Android TV, Samsung, LG dhe Apple TV, duke ofruar një përvojë miqësore për përdoruesit.

Kalimi në një aplikacion të pavarur për televizorët inteligjentë pasqyron angazhimin e One Albania për të vazhduar me trendet më të fundit të industrisë. Shërbimi One TV, i aksesueshëm më parë nëpërmjet set-top box-it, tabletit dhe celularit, tani përfshin akses më të gjerë në televizorët inteligjentë, duke ofruar një ndërfaqe miqësore për përdoruesit në të gjithë pajisjet. Ky zgjerim siguron një përvojë dinamike për të gjithë përdoruesit, pavarësisht se ku ndodhen në shtëpi.

Si kompania e parë në Shqipëri në ofrimin e shërbimeve të integruar teknologjike, One Albania ofron një gamë të larmishme përmbajtjesh, krijuar për të përmbushur shijet e ndryshme të klientëve të saj.

“One TV e ka transformuar përvojën tradicionale televizive drejt një mediumi të ndërlidhur, ndërveprues. E gjitha kjo nuk ka të bëjë vetëm me të parit televizor; ka të bëjë me përjetimin dhe shijimin e përmbajtjes së përshtatur me preferencat dhe stilin personal të jetesës.”- tha Athanasios Paraskevas, Drejtor i Grupit Komercial të Konsumatorit.

Zhvillimi i këtij aplikacioni të pavarur u frymëzua nga kërkesat në rritje të klientëve dhe tendencat në zhvillim të tregut. Kjo platformë ofron shërbim fleksibël, me cilësi të lartë për TV smart, duke siguruar një eksperiencë argëtimi të pakrahasueshme. Këtë eksperiencë do të kenë mundësi ta përjetojnë jo vetëm ata që janë pjesë e One, por edhe ata që i përkasin rrjeteve te internetit në territorin Shqiptar.Gjithashtu çdokush do të ketë mundësinë që para blerjes së shërbimit të mund ta provojë këtë përvojë të re pa pagesë, për një afat 30 ditor.

One Albania planifikon të zgjerojë më tej ofertën e saj, duke shtuar partneritete ekskluzive dhe veçori të avancuara si rekomandime të personalizuara dhe kurim të përmbajtjes në cilësitë më të larta të transmetimit. One Albania po investon në infrastrukturën e rrjetit për të përmirësuar cilësinë e transmetimit dhe po eksploron përdorimin e teknologjive në zhvillim si 5G për të përmirësuar më tej performancën e transmetimit.