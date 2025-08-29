Mbetje farmaceutike e pesticide tek vezët në Greqi, detaje të reja, ja cfarë dëmesh shkaktojnë
Një studim i fundit ka ngritur shqetësime serioze në lidhje me sigurinë e vezëve greke, duke zbuluar përqendrime të larta të PFAS (substanca per- dhe polifluoroalkile) - "kimikate të përhershme" toksike - së bashku me gjurmë të pesticideve dhe mbetjeve farmaceutike.
PFAS-të janë komponime sintetike të lidhura gjerësisht me kancerin, dëmtimin e mëlçisë dhe sistemit imunitar, si dhe problemet e zhvillimit tek fëmijët.
Hulumtimet e mëparshme në Francë, Gjermani dhe Danimarkë kanë dokumentuar kontaminim të gjerë të vezëve. Deri vonë, nuk ishte e qartë nëse kishte një problem të ngjashëm me vezët në Greqi .
Studimi mbi vezët greke
Hulumtimi, i kryer nga shkencëtarë në Universitetin e Egjeut dhe Universitetin Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës (EKPA), u botua në revistën Science of The Total Environment . Ekipi analizoi 75 vezë të mbledhura nga tufat në Serres, Magnezi, Beoti, Atikë dhe Ilia.
Rezultatet në vezët greke ishin alarmante: çdo mostër përmbante PFAS dhe më shumë se gjysma i tejkalonte kufijtë e lejuar të Bashkimit Evropian. Në Ilia, të gjitha mostrat tejkaluan pragjet e sigurisë të përcaktuara nga Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore (EFSA) për çdo grupmoshë.
Përqendrimet mesatare të PFOS (perfluoroktan sulfonat), PFHxS (perfluoroheksan sulfonat) dhe PFBA (acid perfluorobutanoik) u gjetën në nivele veçanërisht të larta.
Studiuesit paralajmëruan se si adoleshentët ashtu edhe të rriturit më të vjetër në Greqi ka të ngjarë të tejkalojnë nivelet e sigurta javore të marrjes, duke paraqitur rreziqe të qarta për shëndetin e konsumatorit.
Pesticide dhe farmaceutikë të zbuluar
Për herë të parë, studimi mbi vezët greke zbuloi gjithashtu mbetje të farmaceutikëve dhe gjashtë pesticideve të ndryshme në vezët greke. DEET (N,N-dietil-meta-toluamide) ishte i pranishëm në të gjitha mostrat, ndërsa acidi oksonik, një ilaç antimikrobik, ishte përbërja farmaceutike më e identifikuar.
Edhe pse metalet e rënda u zbuluan në nivele relativisht të ulëta, shkencëtarët theksuan se prania e përhapur e PFAS-it vetëm përbën një kërcënim serioz për shëndetin publik.
Ata kërkuan hetime të mëtejshme mbi burimet e kontaminimit dhe zbatimin e masave të menjëhershme mbrojtëse për të mbrojtur sigurinë ushqimore. Burimi: greekreporter