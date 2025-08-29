LEXO PA REKLAMA!

Arrestohen dy vëllezër të dënuar në Itali për trafik droge, ekstradimi drejt Romës në proces

Lajmifundit / 29 Gusht 2025, 10:08
Aktualitet
Arrestohen dy vëllezër të dënuar në Itali për

Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale finalizoi operacionin “Operacionalja 64”, duke arrestuar vëllezërit Roland (47) dhe Saimir Metushi (45) në Divjakë.

Të dy janë të dënuar nga autoritetet italiane, për 5 dhe 7 vjet burg, për pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe trafik droge. Materialet procedurale u referuan në Prokurorinë e Fierit, ndërsa Interpol Tirana bashkëpunon me Interpol Romën për ekstradimin e tyre në Itali.

NJOFTIMI I POLICISË:

Policia e Shtetit

Vijojnë operacionet e njëpasnjëshme nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në DPPSh, për kapjen e shtetasve në kërkim.

Finalizohet operacioni policor i koduar “Operacionalja 64”.

Lokalizohen, kapen dhe vihen në pranga 2 shtetas të kërkuar (vëllezër), të dënuar nga autoritetet italiane, me 7 dhe 5 vjet burgim, për pjesëmarrje në organizate kriminale që trafikonte lëndë narkotike.

Në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar, strukturat e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale në DPPSh, bazuar në informacionet e siguruara për vendndodhjen e dy shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar “Operacionalja 64”.

Në kuadër të operacionit, u bë e mundur kapja dhe arrestimi me qëllim ekstradimin në Itali, i shtetasve të shpallur në kërkim ndërkombëtar:

Roland Metushi, 47 vjeç, dhe Saimir Metushi, 45 vjeç (vëllezër), të dy banues në Divjakë.

Gjykata e Novarës, Itali, në muajin tetor 2024, e ka dënuar shtetasin Saimir Metushi, me 7 vjet burgim, ndërsa shtetasin Roland Metushi, me 5 vjet burgim, për veprat penale “Organizata kriminale” dhe “Trafikimi i lëndëve narkotike”.

Materialet procedurale mbi arrestimin provizor të këtyre shtetasve, me qëllim ekstradimin e tyre në Itali, u referuan në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier.

Interpolit Tirana, në bashkëpunim me Interpol Romën, vijon procedurat për ekstradimin e këtyre shtetasve, në Itali.

