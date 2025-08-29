Trump vendos ti japë Ukrainës raketat amerikane që godasin brenda Rusisë
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump i dha të enjten dritën jeshile një shitjeje të mundshme armësh drejt Ukrainës me vlerë 825 milionë dollarë, e cila do t'i jepte Kievit aksesin e parë në një klasë të re raketash me rreze të gjatë veprimi.
Raketat me municion sulmi me rreze të gjatë veprimi, të quajtura ERAM, janë një lloj "rakete mini-kruiz" me një rreze veprimi deri në 400 kilometra, të cilat do t'i lejonin ushtrisë ukrainase të synonte objektivat dhe infrastrukturën ruse thellë pas vijës së frontit.
Sipas deklaratës, shitja përfshin një total prej 3,350 raketash ERAM, pajisje mbështetëse, softuer për planifikimin e misioneve, pjesë këmbimi dhe mbështetje teknike, por fjalën e fundit për dërgesën do ta ketë Kongresi Amerikan.
Financimi i kësaj pakete kalon përmes programit ndërkombëtar “Jump Start”, në të cilin marrin pjesë Danimarka, Norvegjia dhe Holanda, ndërsa fonde shtesë do të sigurohen përmes programit Amerikan të Financimit të Forcave Ushtarake të Jashtme.
ERAM konsiderohet një armë me buxhet të ulët, por jashtëzakonisht efektive, sepse mundëson ekzekutimin e sulmeve masive dhe precize me një kosto dukshëm më të ulët se raketat kruz të përdorura deri më tani.
Vendimi vjen menjëherë pas një serie tjetër sulmesh ajrore vdekjeprurëse ruse në kryeqytetin ukrainas. Sulmet e fundit në Kiev morën të paktën 23 jetë njerëzish dhe lanë gjashtë lagje të qytetit në rrënoja. /a2