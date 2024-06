“Gjuetarë thesari”, çifti hedh magnet në det dhe kapin kasafortën me shumën marramendëse

Jane quajtur gjuetaret e thesareve ne det.

James Kane dhe Barbie Agostini kanë që prej pandemisë Covid-19 që praktikojnë një sport të ri të cilin e quajnë peshkim me magnet. Ata hedhin një litar të gjatë me një magnet në fund të detit.

Duket se është e tyre është bërë realitet dhe ky sport e ka arritur misionin.

Ata hhodhën një litar me një magnet të lidhur në fund në liqenin në Meadows Corona Park në Queens dhe kapën një kasafortë plot me kartëmonedha 100 dollarësh të dëmtuara. Ata thanë se policia u tha se paratë nuk ishin të lidhura me ndonjë krim dhe i lejoi t’i mbanin ato.

“Ne kemi gjetur një kasafortë shumë herë më parë. Pashë paratë dhe thashë se kjo nuk është e mundur,” tha Kane. Agostini vuri në dukje se ata nuk mund të gjenin ndonjë mjet për të identifikuar se kujt i përkiste kasaforta.

Vlera e dollarëve të mbetur në kasafortë është afërsisht 100 mijë dollarë.

Në transmetimin e tyre online, çifti deklaroi se ata mendonin se paratë ishin vjedhur. Duke kujtuar se ata kanë kërkuar me magnet për rreth katër vjet, gjuetarët e thesarit thanë:

“Ne ishim të mërzitur gjatë karantinës Covid dhe gjithmonë donim të ishim gjuetarë thesari … kështu që zbuluam diçka që quhet peshkimi me magnet”. tha ai./vizionplus