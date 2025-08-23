Dembel për t’u larë? Japonia prezanton “lavatriçen njerëzore” që të lajë dhe të thajë trupin në 15 minuta
Japonia ka prezantuar një kapsulë futuristike të larjes me inteligjencë artificiale, e cila pastron, thaj dhe relakson trupin në vetëm 15 minuta. Pajisja, e quajtur Mirai Ningen Sentakuki, përdor rryma uji të ngrohta të kombinuara me mikrobulëza ajri për pastrim të butë të lëkurës.
Sensorët inteligjentë monitorojnë rrahjet e zemrës dhe nivelet e stresit për të rregulluar automatikisht temperaturën dhe presionin, duke siguruar komoditet maksimal për përdoruesin.
Gjatë larjes, kapsula projekton imazhe relaksuese, duke kthyer një rutinë të thjeshtë higjienike në një përvojë si spa.
Prodhuesit e përshkruajnë si një zgjidhje inovative për të kursyer kohë dhe për të kombinuar higjienën me relaksimin, duke i ofruar përdoruesve një alternativë të avancuar teknologjike në jetën e përditshme.